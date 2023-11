Los almacenes de barrio recibieron listas con aumentos de hasta 25%

Los productos de limpieza y perfumería registraron subas de 20% y los alimentos -fideos, arroz, aceite, harina y galletitas- tuvieron un aumento de 15%.

"Empezaron a llegar listas de varias productos con grandes aumentos. Las bebidas importadas, por ejemplo, subieron un 25%", dijo Marcela, encargada de un almacén ubicado en el centro.

"No tenemos listas de precios. Te mandan un porcentaje directamente con el aumento. Todavía no llegué a subir los precios. Primero quiero ver bien, no aumentar por aumentar sin saber lo que está pasando. No sé el por qué de los aumentos, sin previo aviso", indicó la comerciante.

En medio de la transición presidencial entre Alberto Fernández y Milei, los mercados volvieron a operar con una alta volatilidad del dólar blue, lo que se traduce en una fuerte remarcación de precios que rondan el 50% en los supermercados.

"Los empresarios se están protegiendo y los pequeños comerciantes quedamos desfasados. Es estresante trabajar así, a veces nos sobrepasa. Algunos proveedores te cobran al contado y otros acortan plazos. Las empresas han sacado los descuentos y ofertas. No sé a qué valor tengo que vender las cosas", sostuvo Marcela.