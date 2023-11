Milei presidente: ¿Qué va a pasar con el dólar de acá al 10 de diciembre?

En un nuevo video de Ahora Play, en YouTube, el periodista Maxi Montenegro analizó qué va a pasar con el dólar hasta el 10 de diciembre. Junto a otros periodistas, economistas y expertos en finanzas, repasó lo que dice la prensa internacional acerca de la posibilidad de una dolarización. En Estados Unidos creen que no es posible porque "faltan los dólares" para hacerlo. Por otro lado, repasaron los dichos de Carlos Rodríguez, jefe de asesores de Javier Milei. Rodríguez dijo que debe haber reserva del presidente electo acerca de hacer anuncios sobre la economía para no generar una corrida cambiaria y que el Gobierno intente culparlo de ello hasta la transición. Por el momento, según los dichos del asesor, no se anunciarán medidas sobre tasas de interés ni política cambiaria.