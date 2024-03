Milei respaldó la "rebelión fiscal" convocada por Espert contra Kicillof

“Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...”, sostuvo el líder libertario. Y agregó: “Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...”.

Espert llamó a los bonaerenses a "una rebelión fiscal", pero defendió retenciones y suba de Ganancias. En su publicación, Milei replicó la propuesta de Espert, quien convocó a una “rebelión fiscal con sentido común” en contra de Kicillof.

"Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y éso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", sostuvo el legislador oficialista.

En declaraciones radiales, el economista liberal defendió su postura y explicó: "Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo".

Al ser consultado sobre por qué la gente debería abonar los impuestos nacionales o hacer frente a la reimplantación de Ganancias, Espert manifestó: "Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".

"La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos no hay que pagar los impuestos", insistió. Y concluyó: "La política se quiere fumar en pipa al pueblo. Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo".

Fuente: Noticias Argentinas