Nuevo IFE 5: de cuánto es el bono y quienes lo pueden cobrar

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó el pago que realizará la ANSES. "En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social, para aquellos más necesitados", dijo el Presidente este lunes en un acto en el marco del Día de la Lealtad. Además, agregó que éste estará destinado a los sectores más vulnerables del país y a aquellos que no hayan recibido hasta el momento ninguna ayuda desde el Estado.

"Así como en su momento hicimos el IFE, ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", dijo Fernández.

image.png Alberto Fernández en el acto en el cual anunció el nuevo bono de $45.000.

Según los últimos datos del Índice de Pobreza e Indigencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre del 2022 hay 10,6 millones de Argentinos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza; de ellos, 8 millones son pobres pero no indigentes, mientras que 2.6 millones se encuentran en situación de indigencia.

¿Quiénes lo cobran y cuando?

A pesar de que por el momento no haya nada confirmado, Sergio Massa aclaró que el bono estará apuntado únicamente hacia los que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". Por otro lado, en una entrevista agregó que el refuerzo será para "adultos mayores sin ingresos".

En este mismo respecto, tras reunirse con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, el ministro de Economía adelantó que "en los próximos 7 días" se harán los anuncios específicos en cuanto a las fechas y alcances del nuevo bono confirmado por el Presidente.

¿Quiénes no podrán cobrarlo?

Según lo estipulado por las autoridades, éstos son los grupos que no podrán acceder al nuevo bono de $45.000: