¿Por qué aumentaron los huevos y qué pasará con el precio del pollo?

El sector avícola local se encuentra en un estado de alerta poca veces visto producto de la aparición del primer caso de gripe aviar de la historia de Argentina. La aparición de esta enfermedad fue confirmada el pasado miércoles por el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aunque advirtió que por el momento la situación no complica a la producción, al consumo y a las exportaciones: “Esto no modifica el trabajo que venimos realizando. Se confirmó que la enfermedad es mucho más contagiosa y mucho más mortal en aves, y nos hace estar más en alerta para que la misma no llegue a los sistemas productivos, es decir en las granjas avícolas, engorde de pollos o de huevos. Si eso sucede, estaríamos en una situación más crítica”.