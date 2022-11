Precios Justos: una app para controlar los precios y dos botones antipánico

Luego de esas reuniones iniciales, donde se comentaron los objetivos del nuevo programa a los CEOs de cada compañía y se ofrecieron alternativas para las que participaran, las empresas no habían vuelto a tener novedades.

Sin embargo, este lunes el ministro de Economía Sergio Massa dio algunos detalles de cómo sería el programa. En diálogo con El Destape, Massa detalló que arrancaría en diciembre y que los precios de productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene) se mantendrían congelados por cuatro meses. El plazo es un poco más largo que lo que trascendió inicialmente cuando se habló de 90 días como mínimo.

“Lo que estamos buscando es que el ciudadano común tenga ciertas certezas. Durante cuatro meses un grupo de productos que representa el 86% del consumo masivo no se moverá y el resto tendrá un esquema de variación mucho más moderado que la inflación”, afirmó Massa en una entrevista con El Destape Radio.

También adelantó que la idea inicial de que los productos que formen parte del acuerdo lleven su precio impreso en el envase (para evitar que los comercios cobren más de lo acordado) fue descartada por las dificultades que implican para las empresas, ya que deben hacer un cambio de packaging que puede demorar varias semanas o meses. En su lugar, se usaría una app a través de la cual los consumidores puedan escanear los códigos de barras de los productos y obtener rápidamente cuál es el precio que les corresponde.

“Mi idea es que cada ciudadano tenga bajada en Mi Argentina una aplicación que lea código de barras, de manera que cuando la abras, vas a tener el precio que corresponde al producto además del precio en la góndola. Si el supermercado no cumple, vas a tener un botón para denunciar. Con multas que se elevaron a $240 millones, entiendo que van a preferir cumplir, a tener a los ciudadanos reportando incumplimientos”, opinó. Está app tendría dos botones antipánico de precios, uno sería para que el consumidor apretándolo denuncie que el precio no es el correcto y el otro botón para que denuncie que el producto no está en la góndola del supermercado. Si bien Massa indicó que la aplicación para chequear los precios podría funcionar desde la plataforma Mi Argentina, finalmente esa posibilidad luego fue desmentida.

Ahora, las compañías esperan una nueva convocatoria para definir cuáles de los productos que ofrecen podrían llegar a formar parte del acuerdo de precios. Fuentes de la Secretaría de Comercio indicaron que la ronda de reuniones con las empresas ya terminó y que ahora siguen trabajando los equipos técnicos con algunas propuestas. “El diálogo sigue”, indicaron.

Desde una de las empresas que fueron convocadas destacaron que en las charlas con los funcionarios de la Secretaría de Comercio no se pidió que el acuerdo sea obligatorio así que analizarán la decisión de participar o no, ya que al mismo tiempo están participando del programa Precios Cuidados, que va a seguir vigente hasta el 7 de enero próximo.

Las reuniones sobre este nuevo acuerdo de “estabilización de precios” se dieron durante la semana del 17 de octubre entre el secretario de Comercio Matías Tombolini y los CEO de las 20 principales empresas de consumo masivo (que representan más del 65% de los productos que se venden en los supermercados). Entre otras, ya fueron convocadas Aceitera General Deheza (AGD), Quilmes, Coca Cola, Mastellone, Bimbo, Unilever y Molinos, según fuentes oficiales.