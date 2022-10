Qatar 2022: en que caso no se recupera la retención en los pasajes de AFIP

En paralelo al anuncio de que a partir de principios de octubre comenzaría a regir un tercer impuesto del 25% "a cuenta" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los pasajes aéreos para irse al Mundial de Qatar 2022, también se confirmó que los ciudadanos no podrán cobrar la devolución del 45% que ya regía "a cuenta de Impuesto a las Ganancias", que se suma al impuesto PAIS, sin devolución.

Gustavo Policella , CEO del estudio Policella & Asociados, explicó que la aplicación de esta percepción del 45% a cuenta de Impuesto a las Ganancias, particularmente en la compra de pasajes con destino fuera del país, está trayendo inconvenientes debido a que los datos del pasajero no están siendo completados de manera correcta, lo que anticipa los problemas que habrá con el 25% del "dólar Qatar".

De esta forma, las aerolíneas se ven obligadas a actuar como agentes de percepción de la AFIP, y quién termina por soportar esa percepción es el pasajero, quien generalmente se hace cargo del precio del pasaje. Sin embargo, según indicó Policella, hay reclamos de algunos pasajeros que afirman que en la pagina de la AFIP no figuran las percepciones que les fueron practicadas en virtud del cepo al dólar.

image.png La AFIP sumó un tercer impuesto en los pasajes para irse al Mundial Qatar 2022.

¿Qué sucede si no se le informó a la AFIP la aplicación del dólar Qatar?

En estos casos, el régimen le permite al sujeto pasible de la percepción tomarla como pago a cuenta de sus tributos o solicitar la devolución del importe percibido, en el caso de no ser contribuyente de Impuesto a las Ganancias ni de Bienes Personales. Acorde a Policella, esa es la principal razón por la que los pasajeros suelen verificar en la página de la AFIP si ya figuran en ella las percepciones que le fueron practicadas por la empresa de transporte.

Además, el empresario continuó afirmando que al no encontrar las percepciones en el registro de la AFIP, lo primero que hacen es acudir al organismo y formular un reclamo correspondiente. Sin embargo, esta no es la forma en la que deben proceder para que resuelva el caso.

Así pues, la percepción del 45% a cuenta de Ganancias, por lo general, es aplicada, informada e ingresada a la AFIP por la aerolínea, que es a la que la norma obliga a actuar como agente de percepción en este tipo de operaciones, y lo mismo ocurrirá con el "dólar Qatar".

image.png El Mundial de Qatar comienza el 20 de noviembre.

El rol que juegan las agencias de viajes y cómo recuperar el dólar Qatar

Sin embargo, en la práctica intervienen también las agencias de viajes en la contratación de las operaciones, y son las que inician el ingreso de los datos para la emisión del pasaje aéreo correspondiente. Entonces, si la agencia de viajes no completa el formulario de emisión del pasaje con los datos correctos del pasajero, es muy probable que la percepción no figure a nombre del sujeto pasible.

Esto es lo que puede estar ocurriendo y la verdadera razón por la cual el pasajero no puede visualizar la percepción en la página de la AFIP. Entonces, se da en aquellos casos en los que la agencia de viajes no informa a la empresa de transporte el CUIT correcto del pasajero.

Asimismo, otra razón es que la aerolínea no esté confeccionando la declaración jurada de retención (SICORE) en forma correcta. Es decir, que no esté informando correctamente a la AFIP el CUIT del pasajero en cuestión. Hasta que ello no ocurra, alertó Policella, la persona seguirá impedida de ver en la página de la AFIP la percepción abonada.

De esta forma se da la situación en donde el pasajero, a pesar de abonar el importe del pasaje y de la percepción a la empresa de transporte, no ve reflejada la percepción en el servicio "Mis Retenciones" de la AFIP.

image.png Los responsables de las precepciones son las aerolíneas.

¿Qué puede hacer el pasajero sin retención de la AFIP?

Según explicó Policella, esta situación trae serios perjuicios al adquirente del pasaje, quien se verá imposibilitado de computar la percepción o solicitar su devolución. Si bien el pasajero podría gozar de ese beneficio cargando la percepción de manera manual, este no es el espíritu del régimen y podría traer aparejada una situación de fiscalización.

Por otro lado, La AFIP no puede subsanar de otro modo la situación, pues el caso planteado deriva en un error en la confección de la declaración jurada que debe hacer el agente de percepción, es decir, la aerolínea. Según indicaron funcionarios de la AFIP, el único que puede corregir el error es el agente de percepción, o sea la aerolínea, para lo cual debería rectificar la declaración jurada (SICORE) informando correctamente el CUIT del pasajero. Hasta que ello no ocurra, la persona seguirá impedida de ver en la página de la AFIP la percepción abonada.

A pesar de esto, el empresario considero que para verificar que la agencia de viajes completó correctamente el CUIT del pasajero al emitir el pasaje, se le podría solicitar que extienda al pasajero lo que se conoce como "comprobante de billete electrónico". Si el CUIT que figura en dicho documento no se corresponde con el CUIT del pasajero, será la agencia quien deberá requerir a la empresa de transporte que rectifique la declaración jurada de SICORE.

Además de quedar expuesto al pago de un precio mayor por la aplicación del régimen de percepción y del impuesto PAÍS, el pasajero podría verse perjudicado también al impedírsele recuperar parte del precio, ya sea como pago a cuenta o bien mediante la devolución propiamente dicha, concluyó Policella.