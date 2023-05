¿Quién se llevó los dólares de la gestión de Alberto Fernández?

Entre diciembre 2019 y febrero 2023, la Argentina tuvo un superávit comercial (exportaciones menos importaciones) que alcanzó un récord de U$S 48.490 millones. En especial, gracias a las exportaciones con consecha récord en cantidades de 2021 y la cosecha récord en precios de 2022.

Sin embargo, hoy el Banco Central tiene reservas netas en rojo, es decir no cuenta con dólares reales para cubrir un plazo mínimo de pago de importaciones (una semana). Por lo que debe estar cerrando permanente el cepo y apelando a otras fuentes, como los yuanes del swap de monedas con China, para poder mantener los pagos, al menos de las importaciones de ese país.

¿Dónde se fueron los dólares en la gestión de Alberto Fernández?

Según el último informe del Balance Cambiario del Banco Central, U$S 17.875 millones se destinaron a pagos del déficit de divisas del turismo de argentinos en el exterior (ya que por el cepo casi no ingresaron divisas al mercado oficial de turistas extranjeros a la Argentina) más pagos de fletes y seguros que aumentaron fuertemente desde la pandemia.

Otros U$S 19.681 millones fueron pagos de la deuda pública a acreedores privados, al FMI y a otros organismos internacionales. Unos 18.922 millones se destinaron al pago de deudas de empresas en dólares. Una de las críticas que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández al Banco Central conducido por Miguel Pesce es que muchas empresas aprovecharon los dólares oficiales baratos para cancelar deudas en dólares, en muchos casos con empresas vinculadas. Es muy probable que ello haya sido así, pero el problema de fondo es el cepo y la brecha de 90% en promedio con los dólares libres que incentivo todo tipo de maniobras con acceder a los dólares baratos del Banco Central.

Finalmente, U$S 4.367 millones fueron compra de dólares para atesorar (cajas de seguridad, colchón), dentro del cepo de 200 dólares. Mientras que otros U$S 2.777 millones fueron utilizado por el ex Ministro de Economía Martín Guzmán para vender al dólar libre y evitar una disparada durante la campaña electoral de 2021.

Así, pese al ingreso récord de dólares que hubo en los 3 años de la gestión Alberto Fernández, el Banco Central redujo sus reservas netas (sus dólares contantes y sonantes) en U$S 5.000 millones.