Suspensión de la obra pública: "No es la primera vez que en Argentina tenemos políticas anti laborales"

En el marco del primer anunció que dio el ministro de Economía Luis Caputo donde lanzó una batería de medidas enfocadas en el ajuste del gasto público que, entre otros puntos, les pondrá fin a las licitaciones de obras públicas de acá en adelante. Además, se cancelarán proyectos no iniciados, Ahora Mar del Plata dialogó con el secretario general del gremio de la Uocra Mar del Plata, César Trujillo.

En principio mencionó que esperan que esta decisión sea “pasajera” y “recapaciten”. En la misma línea, aclaró que “los países se desarrollan por la obra pública. En su momento esto lo intentó el ex presidente Macri y no funcionó. No es la primera vez que en Argentina tenemos políticas anti laborales”.