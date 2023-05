Trabajar a distancia para el exterior: cómo cobrar en dólares

Los especialistas consultados aconsejan tener un perfil actualizado, vistoso y con referencias, y dieron algunas pistas para incursionar en esa experiencia.

Indeed es un motor de búsqueda que recopila ofertas laborales de múltiples sitios web, incluidas aquellas que permiten trabajar de forma remota.

A la hora de buscar un trabajo se pueden utilizar filtros de ubicación y palabras clave para encontrar empleos virtuales a distancia en diferentes países. Además, la función “alertas de empleo” permite recibir notificaciones sobre oportunidades laborales internacionales para cubrir a distancia.

Glassdoor, una web reconocida por brindar información sobre empresas y salarios, también ofrece oportunidades de empleo en modalidad virtual a distancia.

Al momento de ingresar la plataforma realiza algunas preguntas al usuario para orientar mejor su búsqueda automáticamente.

Otra plataforma con buenas oportunidades laborales a distancia es Trabajarporelmundo.org, que se especialista en proporcionar recursos y consejos para aquellos interesados en trabajar en el extranjero de manera virtual. El sitio web ofrece enlaces a otras páginas y recursos útiles. Además, brinda información relevante sobre visados y permisos de trabajo remoto en diferentes países.

Otro sitio de renombre mencionado en Argentina para buscar empleo, tanto a nivel nacional como internacional, es Bumeran. Los usuarios pueden crear perfiles personalizados, cargar sus currículums y buscar trabajos que se ajusten a sus habilidades y preferencias. En este caso, el portal brinda recursos adicionales, como consejos para entrevistas y guías de carrera.

Plataformas como Eures también ofrecen empleos virtuales a distancia en países de la Unión Europea.

También WeRemoto es una opción relevante. Se trata de una plataforma especializada en conectar a profesionales latinoamericanos con empleadores y oportunidades laborales en diferentes países, especialmente en América del Norte y Europa.

La plataforma ofrece filtros avanzados que permiten a los usuarios buscar trabajos basados en sus habilidades, experiencia y preferencias geográficas. Además, proporciona información detallada sobre cada oferta, incluyendo requisitos, beneficios y responsabilidades.

En líneas generales, al buscar empleo en el extranjero de forma virtual a distancia, es recomendable adaptar el currículum y escribir una carta de presentación en el perfil de las respectivas plataformas para resaltar las habilidades relevantes. Además, los especialistas en recursos humanos aconsejan establecer contactos con profesionales internacionales en redes como Linkedin y mantener presencia en las redes con publicaciones acerca del entorno laboral.

En primera persona

Teniendo claro cuáles son las mejores herramientas para entrar en contacto con potenciales trabajos a distancia para el exterior, es momento de conocer cómo están trabajando hoy los argentinos que se desempeñan para firmas en el extranjero. Infobae dialogó con tres personas que se desempeñan en distintos campos, quiénes contaron cómo es su relación laboral y cómo hacen para cobrar todos los meses.

Diego Ontivero, trabaja para una start up ubicada en España, dedicada al comercio electrónico. “Como la empresa terceriza los servicios, me dedico a conseguir otras compañías que se adhieran a su market place, para que las personas puedan contratarlas a través de la plataforma de la firma para la cual trabajo”, explicó.

“Accedí al trabajo a través de Linkedin. Me pagan por una billetera virtual, que puede ser Wise o Pioner una vez al mes, como cualquier trabajo mensual. Me pagan en Euros y con eso compro USDT en Binance. Después lo cambio a pesos a través del comercio P2P. Eso me demora un día más o menos”, contó Ontivero.

También compartió su experiencia la diseñadora de interiores, Laura Galeotta. “En mi caso yo no trabajo para una empresa en particular, porque soy freelancer. Desde que me recibí trabajé de esa manera y tengo una cartera de clientes ya armada. Mis clientes generalmente son arquitectos y diseñadores de interiores”, destacó.

“Mi trabajo consiste en hacer imágenes en 3D de sus proyectos para que puedan ver cómo van a quedar en la realidad. Pueden ser imágenes fijas, animaciones u otro tipo de maneras de mostrar proyectos”, sintetizó.

Laura no usó ninguna de las plataformas mencionadas anteriormente. En su caso, accedió a la mayoría de sus clientes a través del boca en boca. “Muchos son argentinos que se fueron a vivir al exterior y ya me conocían de acá. Después le fueron pasando mi contacto a otras personas que viven afuera”, continuó.

La diseñadora tampoco utiliza billeteras digitales para cobrar. “Uso plataformas de giro de dinero, como Western Union. Cobro de esa manera porque tengo confianza con mis clientes. Sé de otras personas que trabajan para el exterior y cobran por Pioner u otras billeteras virtuales. Yo no uso esa metodología porque aplican aranceles por transferencia y uno termina recibiendo menos plata. La mejor forma que encontré fue trabajar directamente con los giros de dinero”, aconsejó Laura.

Por su parte, Maximiliano Molina, trabaja en el rubro de la informática, como ingeniero de datos para una multinacional con sede central en Irlanda. “Accedí al empleo a través de Linkedin. Me pagan por transferencia bancaria con periodicidad mensual. Un 20% me lo pagan en dólares a la cotización oficial y lo depositan en mi caja de ahorro en dólares”, contó.

“Conviene mucho más trabajar para afuera. Pagan mucho mejor y para ellos no implica un gasto significativo”, explicaron los consultados.

