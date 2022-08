El 86% de los productores ven un panorama negativo para 2022

Así pues se corto con la mejora que se venia dando en los meses anteriores.

Acorde al estudio, este panorama negativo se relaciona con “la percepción de la situación financiera actual y la consideración de que este momento no es bueno para realizar inversiones importantes". Ademas, los investigadores destacan que “de diciembre a junio los precios agropecuarios habían subido fuertemente, y desde esa fecha sufrieron una caída de entre 10% y 20% en dólares”.

Sin embargo, tampoco hay que obviar que la convulsión política y la crisis actual son factores relevantes. Así, también es pertinente destacar que la encuesta se realizó cuando Martín Guzmán abandonaba el Ministerio de Economía y asumía Silvina Batakis.

image.png La encuesta se realizó antes de que asuma Massa como ministro de Economía.

Al respecto de esta transición, los datos muestran que el 67% de los productores opinaron que no resultaría en “cambios significativos a futuro”, mientras que el 30% veía efectos negativos para el sector y apenas el 3% lo consideró beneficioso. “Los números evidencian que para el productor esto no tiene gran influencia en su tarea diaria, considerando que dos tercios de los productores no ve impacto a futuro por el cambio de ministro”, afirman los investigadores.

“A priori todo parecería indicar que las expectativas del sector, en el presente y en el futuro, se definen por fuera de los nombres de coyuntura”, agregan, aunque no llegaron a indagar sobre los efectos de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía.

A pesar de esto, sí se registro una mejora en las expectativas a largo plazo, con el 76% de los productores considerando que en un plazo de cinco años se verán mejoras en el sector. “Esto refleja la conciencia de la competitividad de Argentina en los contextos internacionales actuales donde el mundo demandará alimentos y energía. Más allá de las turbulencias crecientes en la coyuntura de corto plazo, el sector sigue confiando en su propio potencial a futuro”, revela el informe.

image.png Los precios agropecuarios habían subido en los meses anteriores, pero ahora esos mismos precios volvieron a bajar.

Otros detalles

También en la encuesta se encontraban preguntas respecto al ritmo de venta de la soja en un momento en cual el Gobierno reclamaba que los productores liquiden su cosecha ante un Banco Central que necesitaba y sigue necesitando divisas. Un resultado llamativo es que, contrario a lo que afirma la conducción rural, la brecha cambiaria no aparece como el principal factor que explica la retención del grano, sino que el 54% directamente considera que “no tiene impacto”.

Además, el 40% considera que la mercadería funciona como reserva para pagar los alquileres y otros gastos, un 26% marca a la incertidumbre económica como un condicionante, mientras que otro 26% lo utiliza para “protegerse de la inflación”. El 25% dijo estar esperando precios más altos para comercializar, mientras que el 19% sostuvo que “ya vendió todo”. Solo 12% dijo no contar con “alternativas rentables de inversión”.

Otra preocupación de los productores, según la encuesta, es el tema del gasoil. “No es tanto la disponibilidad el problema, sino los precios: hay gasoil pero se consigue a precios mucho más caros que los habituales. Esto indica que potencialmente habrá todavía mayor presión hacia el alza del precio”. Partiendo de aquí, el 54% opinó de esta manera, el 30% dijo que existe la disponibilidad necesaria y 13% considera que cuentan con el combustible a “precios razonables”.

En cuanto a la cosecha del trigo, el 52% consideró que podrán alcanzar su meta planteada mientras que el 48% estimó que no podrá hacerlo. De ese total, el 79% indicó que la falta de humedad afectaría los rindes, el 42% no ve factible poder sembrar toda el área estimada y el 16% adelantó que utilizará menos tecnología en el cultivo. De esta forma, el panorama ciertamente no es optimista.