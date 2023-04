El almuerzo de Sergio Massa con los empresarios de IDEA en medio de la crisis cambiaria

Actualmente la Argentina es un país donde la inflación se encamina a volver a superar el 100% en un año; no baja la pobreza; existen presiones constantes sobre el tipo de cambio; los controles de precios se profundizan; hay cepos para importar; existe alta carga tributaria y hay una clara falta de transparencia en la relación con el mundo empresario para fomentar nuevas inversiones. Bajo este contexto tan sensible que no deja dormir a más de uno, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo esta semana una serie de reuniones con sectores empresarios para intentar llevar calma a quienes deben definir planes de inversión en el país para los próximos años.