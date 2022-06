El anuncio de una alimenticia que aprovecha La Cámpora para defender a CFK

Lo que ha surgido en las últimas horas es la palabra de la agrupación política oficialista La Cámpora, que aprovechó para revindicar los movimientos de la actual vicepresidenta. A través de un comunicado, señalaron que "en aquel mayo de 2012, los grandes medios porteños se burlaron de la comitiva que acompañaba a la presidenta, banalizaban los productos argentinos expuestos en la Feria de Luanda (capital de Angola) y escribían sobre ‘la coreografía’ de la mandataria junto a mujeres angoleñas".

"Mientras tanto, Cristina afirmaba que no era casual su decisión de visitar este país del África subsahariana”, afirmaron.

image.png

Por eso apuntaron contra las palabras que los medios utilizaron en ese entonces a modo de crítica: "Allí estaba la 'estrafalaria, africana subsahariana", al tiempo que compartieron las palabras de Cristina en ese evento: "Tenemos una oportunidad de demostrarle al mundo que es posible otro modelo de acumulación que no sea el de la renta financiera, el del dinero por sí mismo. El dinero sólo se reproduce cuando atraviesa el mercado de producción de bienes y servicios, el dinero solo adentro de los bancos no se reproduce, tiene que salir de adentro del banco e ir a la industria, a la agricultura, a la ganadería, a los servicios para ahí reproducirse. Por eso creo que esta misión política, comercial, ideológica, que está aquí, hoy, encabezada por esta Presidenta, en Angola no es casual’”.

https://twitter.com/la_campora/status/1534293582047236096 En la reunión por los 20 años de AEA, Luis Pagani anunció la inauguración de una planta en Angola, 10 años después de que los grandes medios se burlaran de la comitiva que acompañaba a @CFKArgentina, banalizando la misión comercial. https://t.co/qPRgebLetn — La Cámpora (@la_campora) June 7, 2022

Arcor en Angola

El CEO de la compañía alimenticia confirmó que este jueves su empresa abrirá su primera fábrica fuera de América Latina, en la que producirán chocolates y galletitas. La planta estará situada en el polo industrial de Viana, a 20 kilómetros de la capital, Luanda.

La construcción de esta nueva planta se inició en 2018 y, según había asegurado Pagani, espera poder abastecer a todo el territorio africano. La inversión se estimaba en unos 45 millones de dólares y contemplaba una alianza con la empresa Webcor.

Originalmente la idea era que la planta estuviera activa hacia fines del 2020, pero la inauguración tuvo que dilatarse por cuestiones burocráticas angoleñas y por la pandemia de Covid-19.

image.png

La Cámpora indicó que Luis Pagani estaba "incómodo" al momento de anunciar la noticia en un "panel que compartió con Héctor Magneto (Grupo Clarín) y Alberto Hojman (BGH). "El propósito del evento era salir un poquito por arriba de la coyuntura actual", dijo en esa situación el empresario.

Pero la parte de la exposición de Pagani que más sirvió a la agrupación dirigida por Máximo Kirchner fue cuando describió las posibilidades comerciales del continente africano. "Quiero destacar al continente africano que demográficamente es el que más va a crecer, con grandes posibilidades de consumo. Es nuestro primer paso fuera del continente americano y creo que nos va a posicionar para África subsahariana con ventajas”, dijo el CEO de Arcor.

Misión comercial del 2012

La Cámpora agregó luego de este apartado en su comunicado, en tono irónico y jocoso: "Hola ¿qué tal? 10 años después de aquel viaje, parece ser que la mirada de 'la estrafalaria, africana subsahariana' no estaba tan errada".

En el 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner invitó a más de 200 empresarios a buscar lazos comerciales en Angola, un entusiasmo que fue puesto en tela de juicio durante su visita, e incluso se llamó "el arca de Moreno" al avión que llevó al secretario de Comercio y a la comitiva empresarial.

image.png

Cristina señaló en su visita para estrechar los lazos bilaterales que "el mundo en el que los antiguos colonizadores y hoy modernos países desarrollados nos decían que era el modelo a seguir, se ha derrumbado estrepitosamente. La rentabilidad financiera como único objetivo, disociada de la producción, del agregado de valor a bienes y servicios, de la generación de empleo, ha producido este verdadero crack financiero que se desploma sobre nosotros”. Sin embargo, no hubo grandes resultados luego de la misión comercial.