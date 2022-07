El BCRA prohíbe la compra en cuotas en los freeshops

La normativa del BCRA se suma a la prohibición de financiamiento para pasajes y servicios turísticos en el exterior, que rige desde noviembre del año pasado, y también para compras por vía postal “puerta a puerta”, sancionada una semana atrás.

“De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos”, señaló el BCRA en un comunicado.

El jueves pasado, el Banco Central había decidido la prohibición la financiación en cuotas en la compra online de productos en el exterior que se reciben con sistemas “puerta a puerta”. De este modo, se podrán seguir haciendo compras pero sin la posibilidad del pago con financiación.

La decisión entró en vigencia el pasado lunes 4. La comunicación establece que los bancos y las tarjetas “no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes”, ya sean personas físicas o jurídicas, en el caso de “productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y gestoría de trámites aduaneros.”

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajes a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de US$ 47.800 millones.

Al mismo tiempo, el BCRA decidió flexibilizar las condiciones de acceso a los dólares para los importadores en el caso de las autopartes, los fertilizantes y los productos fitosanitarios, algo que venían reclamando con insistencia desde diversos sectores empresarios.