El campo espera un "dólar soja reforzado" para liquidar más dólares

Uno de los grandes interrogantes del mercado financiero local es si entre septiembre y diciembre próximo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logrará comprar una importante cantidad de dólares para aumentar las reservas internacionales. Lo cierto es que por ahora el Gobierno no ha ofrecido nada concreto al campo para que liquide los aproximadamente 20 millones de toneladas de soja que le quedan de la campaña 2021/22.

Por ahora sigue el rumor de una liquidación de soja a la cotización del llamado dólar bolsa pero al parecer es más una expresión de deseos del sector que una realidad ya que el Gobierno no da señales en ese sentido.

Para entenderlo en números hoy la tonelada de soja al tipo de cambio oficial vale $53.000 pero si se liquidara a dólar bolsa valdría $112.600.

Como ejemplo podemos citar que si se liquidarían a precios del viernes la mitad de esa cosecha, unos 10 millones de toneladas, de aquí a fin de año ingresarían a las reservas del BCRA unos arcas de $3.900 millones y la entidad debería emitir la friolera de 820.000 millones de pesos para comprar esos dólares a los exportadores en el mercado oficial de cambios.

image.png Una de las grandes dudas hoy en día en el mercado financiero es si el BCRA va poder reforzar sus reservas. El campo es un sector clave para lograrlo.

Esto implicaría a su vez que el BCRA luego deba absorber parte de esos pesos para que no aumente la inflación, por lo tanto debería volver a subir la tasas de interés, cosa que restringiría aún mas el poco crédito al sector privado que puede otorgar el sistema financiero.

En resumen, el costo de comprar esos dólares con el actual esquema cambiario es muy alto para el gobierno, dado que debería emitir mucho dinero en una etapa en la los agentes económicos no desean demandar estos pesos y debería retirarlo pagando una tasa de interés carísima.

De todas formas, por ahora el Gobierno no tiene respuestas para el campo y la propuesta de dólar soja por la cual se liquida el 30% a dólar ahorro y el resto en pesos no emociona al productor, no lo entiende y prefiere esperar mejores precios futuros. En lo que va del mes el sector sólo liquidó unos 5 millones de dólares a través de ese mecanismo frente a una nueva mejora en el precio de los granos. En Chicago esta semana la soja se arrimó a los USD 600 la tonelada, mientras que el maíz y el trigo a los USD 300.

image.png Ante la falta de definiciones, la mayoría de los productores del campo decide esperar los precios futuros.

La racha positiva de las últimas ruedas 12 ruedas ha permitido que el stock de reservas netas del BCRA mejore lentamente, pasando de mínimos de USD 900 millones el 9 de agosto a mas de 1.000 millones de dólares el viernes pasado.

El mercado toma nota de que el stock es bajo y el flujo a la larga será negativo, con una brecha cambiaria que roza 120% y un tipo de cambio real que se asemeja al predevaluación de abril 2018.

Es probable que tras la visita de Sergio Massa a Washington en septiembre haya alguna novedad en el frente cambiario, ya que será difícil mantener este esquema que no aprueba el FMI.

El problema es que, con un mercado cambiario desdoblado y con una brecha superior al 120% entre el dólar oficial y el dólar paralelo, haga lo que haga el Gobierno, cada vez estará mas complicado poder evitar una devaluación importante del peso frente al dólar en mediano plazo si no soluciona los desequilibrios más importantes como el fiscal, monetario y cambiario.