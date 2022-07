El Campo hace un paro federal en reclamo a las medidas del Gobierno

Se trata de la "Jornada Federal de Demandas", que será replicada en distintos puntos de Argentina y que incluirá un cese de comercialización de granos y hacienda durante 24 horas. Aun así, aclararon desde la Mesa de Enlace, encargada de organizar la movilización de hoy, no habrá cortes de ruta.

El foco estará puesto en el ingreso de hacienda al Mercado Agroganadero de Cañuelas y al movimiento de camiones en los puertos exportadores del país, en plena comercialización de la cosecha de soja y maíz.

campo.jpg

"El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad “, había señalado ayer Jorge Chemes.

¿Qué se reclama? el faltante de gasoil y de otros insumos básicos para la actividad (fertilizantes, neumáticos y repuestos); disminuir la carga impositiva; eliminar restricciones a la exportación de carne vacuna, maíz y trigo; disminuir la brecha cambiaria, y rechazar todas aquellas iniciativas que no generan confianza y aumentan la inversión.

Chemes destacó que el Campo tiene una buena relación con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pero que aun así el negro panorama los obliga a tomar medidas de este estilo. "El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protestas que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que se han cometido", dijo.

image.png

Fue justamente Julián Domínguez quien se manifestó en contra del cese de la comercialización del Campo: "El clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes". Y agregó: "La confrontación no es el camino y me parece que hay que cooperar".

Uno de los epicentros de la protesta será la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, donde estará presente la Mesa de Enlace. Bajo el lema “Por la Argentina”, desde las 10:30 en el km. 83 de la ruta nacional 14 (mano al sur) se partirá en caravana hacia el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar la Asamblea a la hora 12. “Marchamos por la Argentina. Y queremos dejar en claro que son muchas las razones que nos llevan a protestar. No hablamos sólo de cuestiones que afectan al sector productivo. Levantamos las voces para exponer ante la sociedad una serie de razones económicas, sociales, productivas y políticas”, señalaron en un comunicado las entidades productivas entrerrianas.