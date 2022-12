El Concejo aprobó el presupuesto 2023 para Mar del Plata

El presupuesto para el 2023 contempla gastos por 77.100 millones, un 103% mayor al actual. Asimismo, contempla un incremento de las tasas del 73%, que fue aprobado también este miércoles por la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

“Cada uno de los presupuestos se sustenta en distintos objetivos, en continuar mejorando la prestación de servicios, en concretar obras, gestionando ante los gobiernos los fondos para que nos ayuden. Muchas obras fueron solicitadas hace mucho tiempo”, expresó el concejal Agustín Neme, referente del oficialismo local.

En el marco de su defensa del presupuesto, destacó que se buscó “mantener la austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos que son de los vecinos”.

“El contexto económico es complejo, por eso se deben establecer prioridades con austeridad y eficiencia. Este presupuesto busca la previsibilidad”, añadió.

2da Sesión Pública Ordinaria de Prórroga - 28 de Diciembre de 2022

Una de las contraposiciones al proyecto fue por parte del concejal de “Creciendo Juntos” Alejandro Carrancio, quien disparó: “No hay un cambio de impronta o de visión, es un problema de varias gestiones que aplican la misma metodología y no encontramos nada novedoso. Este presupuesto no es la excepción a la regla”.

“Se vienen arrastrando los mismos problemas. Es difícil encontrar un proyecto de ciudad. Este presupuesto es una oportunidad perdida. Hay muchas herramientas que se pueden aplicar sin necesidad de caer siempre en la misma fuente de financiamiento que es el bolsillo de los contribuyentes. Se deben mejorar los servicios a los vecinos”, añadió.

“La prioridad de este gobierno es la pauta, por eso hay un aumento del 260%”, acusó el edil de Creciendo Juntos. “Muchas veces se hace política para el corto plazo. El slogan del intendente es ponerse del lado de los marplatenses, pero esa plata se podría gastar en otrs cosas”, explicó.

Por su parte, el concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, indicó que su espacio acompaña el presupuesto porque es una herramienta de gestión.

“Si esto fuera votar la gestión del gobierno municipal, votaríamos en contra. Lo que estamos haciendo acá es votar un presupuesto, un plan de gobierno que realiza el que ganó las elecciones. A nosotros nos parece que hay que darles las herramientas para que puedan gestionar. Vamos a dar el acompañamiento, pero no sin antes decir que están pidiendo algo que a nivel nacional, esa fuerza política, no dio. De esa manera se dificulta la gestión. Acá desde AM lo último que queremos hacer es dificultar la gestión, porque de esa forma complicaríamos la vida de los vecinos”, puntualizó Taccone.

WhatsApp Image 2022-12-28 at 14.55.47.jpeg

Por el lado del Frente de Todos, cuyo voto fue de abstención para “no obstaculizar este presupuesto”, se esgrimieron críticas porque “la ciudad necesita más recursos en el presupuesto 2023 para seguridad, salud y empleo”

"Proponemos que se disponga de más recursos para crear la carrera sanitaria y que así dejen de faltar médicos en las salitas de salud, que inviertan más dinero en seguridad porque cada día que pasa hay un nuevo delito. También queremos que haya más inversión para generar programas de empleo", afirmaron desde el FDT.

"El presupuesto es la herramienta que tiene el Intendente para disponer y hacer, es un instrumento para resolver los problemas de los vecinos y las vecinas. Por eso, creemos que la distribución de recursos debería reflejar más soluciones en seguridad, salud y trabajo", agregaron.

Además, desde el bloque sostuvieron que "Montenegro tiene que escuchar más cuales son las necesidades de los vecinos. Los principales reclamos que escuchamos tienen que ver con la falta de turnos en las salitas, el estado de las calles, la inseguridad y la falta de empleo. Por eso, solicitamos que el dinero destinado para estas temáticas sea mayor".

En sintonía con lo vertido en la Audiencia Pública de Presupuesto donde decenas de instituciones intermedias relataron con detalle lo difícil que se les hace vivir en una ciudad con estas deficiencias, el FDT insistió en que el gobierno local haga modificaciones presupuestarias para mejorar esta situación.