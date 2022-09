“El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon expresa su más enérgico repudio al atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner el día 1º de septiembre del corriente”, señaló el documento de la sesión.

La convocatoria tuvo lugar en el recinto de sesiones, con la presencia de la Presidenta del Honorable Cuerpo, Marina Sánchez Herrero; Marianela Romero, Gustavo Pujato y Daniel Núñez (UCR); Angélica González y Liliana Gonzalorena (CC AR MdP); Alejandro Carrancio y Nicolás Lauría (Creciendo Juntos); Guillermo Volponi, Mercedes Morro, Fernando Muro y Agustín Neme (VJ); Horacio Taccone y Paula Mantero (AM); Roberto “Chucho” Páez, Roberto Gandolfi, Vito Amalfitano, Mariana Cuesta, Marina Santoro, Virginia Sívori, Verónica Lagos, Sol de la Torre y Miguel Guglielmotti (FdT).

Los concejales de las distintas fuerzas coincidieron en repudiar el atentado, invitaron a “reflexionar” en forma colectiva e instaron a que esta situación no provoque “una grieta”.

A su vez, también estuvieron los defensores del Pueblo Fernando Rizzi y Daniel Barragán, además de otros dirigentes políticos, concejales mandato cumplido, referentes gremiales y de otros sectores de la comunidad.

La palabra de los concejales:

El primero en tomar la palabra fue Horacio Taccone, de Acción Marplatense: “Hay que convertir los hechos en experiencia, porque si no corremos el riesgo de naturalizarlos con la indiferencia y estaríamos sembrando una semillita para el retroceso cultural. Queremos repudiar categóricamente el atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Es algo gravísimo lo que pasó, es aberrante” , expresó.

Por su parte, Marina Santoro, del Frente de Todos, aseguró que “lo ocurrido es un punto de inflexión para la democracia argentina. La sociedad argentina ya no tolera la violencia en ninguna de sus formas, tampoco en la política”.

Asimismo, Nicolás Lauría, del Creciendo Juntos, sostuvo: “El odio y la violencia no deben ser parte de esta sociedad. Por eso creemos que el único camino es el diálogo. Pueden aparecer diferencias pero eso no implica que lleguen a estos niveles de violencia que vivimos hoy en día en las calles” .

Mientras tanto, la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, expresó su “contundente en el repudio al intento de magnicidio” sufrido por la vicepresidenta “La foto del jueves no admite y no tolera neutralidad frente a la muerte, el atropello y la violencia. No se puede ser neutral cuando están en contraposición, la vida y la muerte”, remarcó.