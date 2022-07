El cruce entre Fabio Cuggini y Eduardo Belliboni por los planes sociales

En esa línea fue que, en el canal televisivo TN, dos figuras públicas tuvieron un fuerte intercambio al respecto, en un cruce que fue elevando su tono y hasta tuvo una breve secuela fuera del aire.

Fueron Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y Fabio Cuggini, comerciante y reconocido peluquero, quienes discutieron acerca de los plantes sociales, de los cortes masivos en el centro porteño y de la transparencia de las organizaciones sociales y el manejo que hacen de la asistencia que les brinda el Estado.

Antes de que los dos invitados al programa televisivo se cruzaran, el dirigente piquetero explicaba la marcha federal que se va a realizar. "Vamos a ir a la Plaza de Mayo desde el ministerio de Trabajo, desde Desarrollo Social, distintas columnas y desde el Palacio de Tribunales. Porque cambian los ministros pero el ajuste sigue", contó Belliboni.

Frente a los dichos de Eduardo Belliboni, Fabio Cuggini salió al cruce, criticó la medida y apuntó contra el dirigente social: “Han bautizado la avenida 9 de julio como la ‘villa 9 de julio’. Me parece que al señor y los dirigentes sociales hay que meterlos presos, hay que respetar la constitución, estoy así porque me están tocando la mía, no tengo más ganas de colaborar porque son todas promesas, se acomodan entre ellos, buscan su lugarcito, la sociedad está cansada con toda la dirigencia política de este país", disparó.

El dirigente piquetero respondió: “Nunca me enriquecí, nunca acepté un cargo político, no tengo riqueza, no sé de qué vive el señor”.

"Estos señores lucran. Va a venir el apocalipsis contra toda la política argentina. delincuentes como estos señores, Grabois, el chino, son todos dirigentes. Tengo 56 años, de qué vivo, del curro, de la peluquería, vivo cortando el pelo. Vos vivís del 2% que sacas de la gente que labura. Estoy podrido, vos tenés que ir preso, vos Pitrola, el Chino, quiénes son. Acá cada uno cuida su billetera y vos cuidás la tuya", retrucó Cuggini.

Belliboni se defendió: "No voy a permitir que me ofenda. Es mentira, no soy ningún delincuente, trabajé toda mi vida, ferroviario, metalúrgico, colectivo, así que no me vas decir que no laburé".

Pero Fabio Cuggini continuó avanzando. "Yo te ofendo lo que quiera, a ver qué querés hacer. Te voy a meter una denuncia penal, a vos y a todos. Ustedes lucran, crean vagos, yo me crié en la villa Carlos Gardel, vi llorar a mis padres porque no tenían para darme de morfar. Aprendí el oficio de peluquería. Mi tío me enseñó un oficio que a mí no me gusta y la meritocracia me hizo salir adelante", señaló.

Y Belliboni contestó: "Tiene que ir a la Justicia si soy un delincuente. Haga todas las denuncias que quiera, va a terminar pagando porque es falso todo lo que dice".

El tenso ambiente que se vivió al aire se trasladó tras bambalinas. Eduardo Belliboni y Fabio Cuggini quedaron cara a cara en los pasillos del canal y el dirigente social increpó al peluquero de famosos. “Me estás faltando el respeto, tené cuidado. Yo no soy ningún ladrón, toda mi vida laburé”, le reprochó Belliboni con la voz elevada, mientras Cuggini lo miraba atónito.