El cruce entre Vidal y Tolosa Paz en la Cámara de Diputados

El tenso cruce comenzó cuando María Eugenia Vidal apuntó contra el Gobierno nacional por el oscuro panorama nacional. "El gasto público no se detiene. Hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se comprometieron a reducir el déficit, aumentaron el gasto público 14% en términos reales mientras la recaudación creció al 4%. Todo esto es más deuda en pesos y más inflación", disparó la ex gobernadora bonaerense.

"Hay angustia e incertidumbre entre los argentinos frente a lo que pasó y lo que puede pasar", añadió María Eugenia Vidal, que tras los reproches que comenzaron a oírse en el recinto por parte del Frente de Todos, respondió: "Si no enfrentan los problemas, por lo menos tengan el respeto de escucharlos".

"Que el Poder Ejecutivo no solo no nos de respuesta a nosotros sino a todos los argentinos no es admisible", dijo la legisladora de Juntos por el Cambio. A ello se subió Victoria Tolosa Paz, verborrágica, a decirle que no iba a permitir "que se chicanee".

Luego tiró con todo contra la ex mandataria de la provincia de Buenos Aires. "Quien está sacando la deuda adelante de la provincia es el gobernador Kicillof con una política de desendeudamiento a nivel nacional y provincial. Háganse cargo de la tamaña deuda que dejaron al Gobierno Nacional, a la provincia y a cada una de las provincias que sometieron con el pacto fiscal en 2017″, señaló Victoria Tolosa Paz.

"Creció un 68% la deuda en la gestión de la ex gobernadora", enfatizó a los gritos la diputada del Frente de Todos mientras era abucheada por sus pares de la oposición. Frente al infantil intercambio y la disfuncionalidad de un Congreso que no resuelve los problemas de la población, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debió pedir silencio y calma reiteradas veces.