El desesperado reclamo del cuidador del campo entregado a una ONG: "Espero que al menos me dejen sacar mis cosas"

Luis Boni, de 67 años y al volante de un Mehari, se acercó a los manifestantes para confirmar que una abogada y un grupo de personas se presentaron en el campo que tenía a su cargo para comunicarle que a partir de ese momento quedaban en custodia de la Asociación Civil Tercer Tiempo.

“Yo no me puedo ir con todo, de dónde voy a sacar mis cosas para el mediodía”, cuenta que le explicó a quienes lo apuraron para retirarse del lugar donde, según confirmaría luego en declaración testimonial en sede policial, permaneció y trabajó durante más de 12 años a las órdenes de la denominada Fundación Justicia Social.

“Espero que al menos me dejen sacar mis cosas”, decía en esas horas turbulentas, mientras señalaba que la profesional y también funcionaria nacional, Gabriela Carpineti, estaba en la edificación que fue su casa durante este último tiempo. “A mí no me dieron nada”, insiste cuando le preguntan si al menos le ofrecieron un lugar alternativo donde alojarse.

Luego, según se desprende del acta de procedimiento de la intervención policial en este conflicto, el propio Boni relata que Carpinetti “gritaba que ni ella ni la ONG” se irían del lugar al que habían ido a tomar posesión a partir de un convenio que lleva la firma del titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese.

Estos hechos ocurrieron durante la mañana y mediodía del sábado último. Con intervención policial se logó un diálogo más tranquilo que permitió a las partes ponerse de acuerdo y confirmar la salida de Boni, a partir de la promesa de una indemnización económica.