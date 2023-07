El desgarrador mensaje de la mamá del nene de 2 años que murió en un vuelo de Aerolíneas

"Mi niño, la verdad que sos un guerrero. Gracias por el gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto", escribió en Facebook, junto a emojis de la cara llorando.

"Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban", agregó.

"Dame fuerzas para no dejarme caer. Por tus hermanos, que me necesitan más ahora. Ellos sufren tu partida. Qué más decirte. Sé que no voy a dejar de recordarte cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no hacer nada mi amor", lo despidió Yésica.

El nene murió tras haber sufrido una descompensación en pleno vuelo, a pesar de los esfuerzos de médicos que lo atendieron a bordo del avión y de la reacción del comandante de la aeronave, quien volvió al aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires para atender la emergencia sanitaria.

El avión de Aerolíneas Argentinas había despegado desde Buenos Aires a las 14.25 con destino a la ciudad chaqueña de Resistencia y en pleno vuelo el niño, quien padecía leucemia, se descompuso

Dos médicos que estaban entre el pasaje le hicieron maniobras de reanimación, mientras personal de de cabina avisó de inmediato al piloto, quien tomó al decisión de cambiar de rumbo para dirigirse al aeroparque Jorge Newbery, adonde aterrizó a las 15.26.

Las maniobras de reanimación continuaron cuando el vuelo tocó tierra a cargo del equipo sanitario del aeropuerto, pero finalmente el niño fue declarado fallecido en tierra.

Según las fuentes de la compañía aérea, los médicos a bordo hicieron todo lo posible por estabilizar al pequeño, pero su patología agravó las circunstancias y no lograron su cometido, mientras al llegar a Aeroparque el equipo médico del aeropuerto Jorge Newbery asumió la responsabilidad de continuar con las tareas de reanimación de manera conjunta, pero no lograron evitar el fallecimiento.

Se dio intervención al Juzgado de Instrucción de turno y los facultativos declararon sobre lo ocurrido ante las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que instruyeron el sumario.