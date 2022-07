"La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es unso juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados", lamentó el funcionario.

https://twitter.com/panquimolina/status/1548859097696669703 Momento televisivo y casi tragedia del día pic.twitter.com/MLaqj6xPGj — Panqui (@panquimolina) July 18, 2022

También cuestionó el conductor por la forma en que reaccionó tras el incidente que pudo haber pasado a mayores. "¡Es una genia! ¿Dónde aprendiste a manejar una moto vos?", dijo un risueño Iúdica.

"Una vez consumado el error, sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles. En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo", concluyó el director de ANSV.