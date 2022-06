El Dj de la fiesta de Mauricio Ríos: "Pensé que era una simple pelea"

Leandro Tarantino, fue el Dj de la trágica fiesta en el balneario Horizonte, y esa noche no pudo ver la agresión en primera persona. "No vi el motivo por el que comenzó la pelea, solo corte la música y la pelea siguió en la puerta", le contó a Ahora Noticias.

"Pensé que era una simple pelea, imagínate que pasa hasta entre familiares peleas así durante las fiestas", comentó.

El trabajador se desligó de tener cualquier vínculo con los organizadores del evento. "Yo no sabía de quién era el cumpleaños, me contactaron por un desconocido", afirmó.

"Era un fiesta normal como otras tantas, muy normal. La discusión fue cerca de las 4 de la mañana. Yo me quede adentro, no me quise acercar así que no vi nada de lo que pasó afuera. Algo se sintió, pero no se cómo es el ruido de un tiro así que no tengo registro", contó Tarantino.

Por otro lado, detalló que Ríos "estaba muy mal porque estaba pasando un buen momento, estaba enojado y decepcionado".

Por último, contó que no tuvo inconvenientes para recibir su pago ya que el organizador le pagó luego del asesinato y pudo retirar del lugar todos sus equipos de trabajo.

Juan Piero Pinna.jpg

Juan José Piero Pinna, el exrugbier tucumano acusado de matar a Rihl en el cumpleaños de Ríos, se entregó este lunes por la tarde en San Miguel de Tucumán.

Pinna es uno de los dueños de la cadena de productos avícolas “El Faraón del Pollo” que cuenta con varios locales. Fue un rugbier que dejó su club porque habría cometido una grave acto de indisciplina. También fue vinculado a los miembros del clan Caro que se encuentran detenidos por la causa conocida como “La industria del escruche”.