El drama de lo créditos UVA: "Saqué 600 mil pesos y ahora debo 4 millones"

"Saqué un crédito en 2017 de 600 mil pesos y ahora debo 4 millones, más del 600% aumentaron las cuotas como el capital adeudado. Para los tomadores de créditos UVA se nos volvió insostenible. Las cuotas vienen avanzando y no le podemos hacer frente", explicó Agustina Flores, abogada y damnificada.

Según sostuvo la profesional, la gente "está preocupada de perder su vivienda que es un derecho" y por parte del estado no tienen respuestas. "Solo aplican el tope del 30%, significa que la cuota no puede exceder el 30% del salario del tomador. Pero no trata la cuestión de fondo que es la actualización del UVA y del capital adeudado que crece terriblemente", enfatizó.

En algunos puntos de país y en casos particulares la justicia está interviniendo, pero según la mujer Mar del Plata no es el caso. "Los jueces se muestran reacios en esta ciudad, vamos a hacer demandas particulares y la idea es poder avanzar a una demanda colectiva", sostuvo.

Al mismo tiempo, solicitó una "ley nacional" que de respuesta a los consumidores. "Estos proyectos deben debatirse, promulgarse para ser implementados", completó.