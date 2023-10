El dramático testimonio de un marplatense en Israel: "Dormíamos en el piso y hubo momentos de miedo"

"Nosotros estábamos de vacaciones a Eilat, habíamos alquilado un departamento. Me despierto y me dicen que estaban bombardeando y que no nos podíamos salir de la ciudad. Igual estábamos muy aislados y no pasó nada", reveló el marplatense.

El joven, además, detalló: "Fue duro porque teníamos que dejar el departamento y nuestro colectivo salía mas tarde. Tuvimos la suerte que una organización de latinoamericanos nos alojó en su lugar, que era un bunker".

Tomás aseguró que hay "mucha solidaridad" que es algo "sin precedentes" pero intenta llevarlo con calma. "Siempre estuvimos en lugares seguros. En el bunker dormíamos en el piso, en bolsas de dormir que traía la gente. Hubo momentos de miedo pero fue tranquilo", completó.

"Sé que los marplatenses que conozco están todos bien. No podemos salir del campus por regla, lo que nos enteramos es por páginas verificadas. Hay mucha gente queriendo desinformar con guerras de otros años", concluyó.

Un grupo de marplatenses de la comunidad judía viajaron el jueves de la semana pasada hacia Israel. Desde la Sociedad Unión Israelita Marplatense confirmaron a Ahora Mar del Plata que están bien y a salvo.