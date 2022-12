El dramático testimonio de Yoel Juárez: fuera del plantel de Aldosivi y con decisiones terribles que rondaron su cabeza

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas Para continuar, suscribite a Ahora Mar Del Plata. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión. SUSCRIBITE









La palabra de Yoel Juárez aturde y estremece, más aún en un contexto de casos recientes que terminaron de la peor manera. “Estuve bajoneado, quise pasar para el otro lado, no encontraba la solución, no sabía que hacer”, dijo el jugador de Aldosivi que, en las últimas horas, se enteró que el nuevo entrenador del plantel Fernando “Teté” Quiroz, no lo tendrá en cuenta para el próximo torneo.

“Yoel Juárez vino, después faltó. Vino con un exceso de peso que no es para un profesional. Nosotros no somos formadores, el que no está preparado no va a subirse a esto", aseguró el director técnico para dejar constancia de motivos por los que prescindía de uno de los juveniles del club que llegó a primera división y tenía una enorme proyección, más aún desde su paso por formaciones juveniles del seleccionado argentino.

Ambos testimonios se conocieron en el programa radial La Voz del Estadio. El jugador, que se inició en el club del puerto y el último año estuvo a préstamo en Santamarina de Tandil, parece tener cerrado su futuro entre los que Quiroz eligió para afrontar el desafío de regresar a primera división. “Desde mitad de año estuve parado, no me dejaron entrenar”, contó durante la entrevista y entonces avanzó sobre carriles delicados a partir de una propia y delicada experiencia que se atrevió a contar. “Cuando uno se encuentra solo y no sabe qué hacer, llegás a un momento que tocás fondo, y lo primero que se te pasa por la cabeza para no hacerlo es tu familia", dijo. Lo que expone trae inmediatamente a la escena casos recientes y trágicos que se vivieron dentro de la misma institución. Todavía hay conmoción por la drástica determinación que hace pocos meses tomó Samuel Rebollo, hallado sin vida en su departamento de Capital Federal pocos días después de haber recibido la libertad de acción por parte de directivos del club. Si bien no hay elementos que confirmen que eligió ese final porque había quedado libre, es la principal hipótesis. Su padre, en cambio, pidió una investigación profunda ya que considera que pudo haber intervención de terceros.

Compartí la nota: