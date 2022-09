El error de Jurassic Park que descubrió un fan y tardaron 27 años en revelar

No es ningún secreto que algunas de las películas de la serie presentan múltiples errores cinematográficos que se han ido destapando a lo largo de los años. Sin embargo, nadie se había dado cuenta de un error que descubrió un fan y tardaron 27 años en revelar.

Según publicó Clarín, Nadie se había dado cuenta de la falla hasta que un fan, después de ver la película 11 veces seguidas, se dio cuenta de que algo no cuadraba y, tras compartirlo en su cuenta de Reddit, el error que nunca antes se había visto, de repente se hizo viral.

¿Cuál es el error?

Tal y como explicó el fan en sus redes sociales, el error ocurrió en la película Jurassic Park. En la escena en la que un dinosaurio abre la puerta para entrar en la cocina y queda parado en allí, se puede ver cómo un integrante de la producción, en concreto un operador, extiende la mano para tomar la cola.

Teniendo en cuenta que el film Jurassic Park fue creado con la combinación de CGI (imágenes generadas por computadora) y muñecos controlados por operadores, una tecnología completamente pionera en la época, no es de extrañar que algún detalle se les pasara completamente inadvertido.

Tanto ha sido así, que el error ha permanecido oculto durante casi 30 años. Y no solo eso, este error es solo uno de los múltiples que se han encontrado. De hecho, según IMDb, en total ya van más de 341 errores de este estilo en esta película que se estrenó el año 1993 y fue un éxito arrollador en todo el mundo, convirtiéndose incluso en una de las más aclamadas de la reciente historia del cine.

Aún así, la secuencia que ha destapado el fan no ha dejado indiferente a nadie y rápidamente se ha hecho viral acumulando todo tipo de reacciones. “He visto esta película tantas veces mientras crecía y aún hoy en día si está en la televisión, y nunca me di cuenta de este fallo” o “Ahora no puedo dejar de verlo cada vez que miro la escena”, fueron algunos de los comentarios más populares por parte de los usuarios.