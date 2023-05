El futuro de la minería: la visión optimista de 3 gobernadores

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue el primero en dar su visión: “Lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es ordenar la macro, sin un plan que establezca reglas claras, solo se pueden llevar adelante pequeños proyectos”. No se puede con “cambios de reglas permanentes", afirmó Morales.

Luego, el mandatario de Jujuy agregó: “Hay que ordenar la macro, las cuentas públicas, e ir hacia la unificación del tipo de cambio. Esto puede llevar un año, los que dicen que lo van a hacer de inmediato mienten”, señaló.

“La minería es una inversión costosa y a largo plazo, que requiere que se generen las condiciones. Hay que dar seguridad jurídica, reglas claras, previsibilidad y, por sobre todo, garantizar la licencia social que hemos logrado con las comunidades originarias para que crezcan a la par de la industria”, afirmó Morales.

Por su parte, Jalil destacó el trabajo conjunto entre las tres provincias del Norte pese a los diferentes sus signos políticos. En ese sentido, subrayó la “creación del fideicomiso [en el caso del litio] porque permitió generar participación, clave para el desarrollo”, al tiempo que insistió en la importancia de “generar empleo con mano de obra capacitada”.

A su turno, el gobernador de Salta remarcó que “la falta de infraestructura crea problemas de inversión”, por lo que “es fundamental incorporar al sector privado”. “Necesitamos rutas para desarrollar nuestras potencialidades. El gobierno que venga tiene que acompañar el desarrollo de esta zona. Todo lo que nos falta es necesario para quienes toman las decisiones de venir a invertir. Vamos a seguir trabajando en conjunto”, dijo Sáenz.

Los empresarios verbalizaron los problemas existentes: “Las trabas en las salidas de los recursos, la brecha cambiaria, que frenan importaciones, pero también restan exportaciones y quitan recursos a la operación y a sus años de vida útil”, enumeró Marcos Álvarez, de Barrick Gold.

“Argentina mira siempre su corto plazo. La forma de encarar el desarrollo minero es con una perspectiva de largo plazo”, agregó un empresario que pide no ser identificado. “Ya exportamos por casi US$ 4.000 millones anuales en minería. Hay proyectos de inversión dando vueltas de cantidades siderales. Y se van a materializar cuando el país no tenga cepo, o esas regulaciones que sólo existen acá”, acotó.

La idea de un “triángulo del litio” con Chile y Bolivia comienza a ser descartada. Chile está en un proceso de estatización de litio, y Bolivia muestra problemas macroeconómicos. “Hay que tomar el camino anterior de Chile, que llegó a tener 130 tratados de libre comercio, mientras nosotros hoy no superamos los 30”, criticó y elogió Morales en la misma oración.

Hay 6 proyectos de litio en construcción y tres en estado avanzado. Se estima que el mercado para ese producto se va a multiplicar por siete en los próximos 5 años. “En litio, Argentina cuenta con una geología única con un producto que tiene demanda global. El litio se utilizará en la descarbonización del mundo y en la electrificación del transporte”, según Martín Pérez de Solay, CEO de Allkem Limited, que acaba de protagonizar una fusión con otra estadounidense. “Hay que ordenar los incentivos. Argentina tiene mejores condiciones para generar el desarrollo”.

El cobre es el principal transmisor de energía. Su uso se intensificará a medida que se vaya electrificando. "Hay 25 o 26 millones de toneladas de cobre. Se necesitan 50 millones para 2035", dijo Alfredo Vitaller, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Proyecto Josemaría.

"Hay 5 proyectos de obras escalonados, porque no hay infraestructura para hacerlos todos a la vez", detalló Ese desarrollo está en San Juan. Demandará entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones, según sus ejecutivos. "Vamos a generar US$ 1.100 millones por año, durante 15 años", aseguró.

“Las empresas australianas ven el potencial geológico del país. Ya están invirtiendo en Argentina y van a invertir más”, dijo por su parte Sebastián Rendina, director de desarrollo de Negocios de la embajada de Australia en Argentina. Firmas de ese país que están en Chile y Perú, ahora creen que es el momento de Argentina.