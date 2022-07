El gesto de Cristina Kirchner con un niña que le hizo un dibujo

Catalina de 10 años improvisó rápidamente un dibujo colorido aquel día. La idea que tuvo fue ilustrar a su familia junto a la Vicepresidenta y sobre la cabeza de las personas que dibujó detalló los nombres de sus padres “Carlos” y “Sofi”, el de su hermana menor “Male”, y sobre su figura escribió “Yo”. Sobre la cabeza de Cristina redactó “Vos”.

Pisoni comentó que su hija Catalina asiste a una escuela artística unos días a la semana y en los últimos tiempos fue mejorando su habilidad como dibujante. Me pareció muy gracioso que haya puesto: ‘Vos’, ‘Yo’, y el resto de la familia”, comentó Pisoni, quien supo ser subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos durante la última gestión presidencial de CFK.

“A mí me emociona mucho porque no es algo que le impongo a mis hijos: que tengan que pensar igual que uno o que tienen que acompañarme en lo que pienso y en las marchas o en lo que participo activamente”, reflexionó Pisoni. “Me pone muy contento que ella perciba lo que a muchos nos pasa, que es tener simpatía hacia un sector ideológico, en este caso el kirchnerismo. Ella lo siente de la misma manera. Me causa felicidad, alegría que tenga esta admiración por Cristina”, comentó.

Pisoni integra el movimiento de Derechos Humanos y se ha reunido en muchas oportunidades con la ex presidenta. Y durante aquella reunión de marzo, cuando dejó el sobre con el regalo, nunca dijo que el dibujo de Catalina estaba en su interior. Para su sorpresa, al día siguiente, Cristina Kirchner le hizo llegar una foto a su hija por medio de uno de sus asesores. En la imagen se ve a CFK sosteniendo el regalo de la pequeña. “Cristina recibió el regalo de tu hija. Ella te manda esta foto para tus hijas”, le dijeron a Pisoni. “Ni siquiera estoy en el medio: mis hijas se lo mandaron y ella le respondió a mis hijas. No le pedí una foto, fue decisión de ella”, aclaró el militante de HIJOS Capital.

“Al ser militante de derechos humanos y tener cercanía a Cristina, Catalina pudo verla en dos o tres oportunidades —detalló Pisoni—. Tengo una foto del momento en el que la conoció por primera vez y ella tiene una cara tremenda. La de nuestros hijos es una generación que nació durante el kirchnerismo y muchos de ellos tienen un afecto muy grande con Néstor (Kirchner) y con Cristina, como para mandarle regalos”.