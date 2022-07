Entonces, los medicamentos ajustarán sus precios durante 60 días y "no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener un punto por debajo del IPC del mes anterior".

Por debajo de la inflación

Es decir que, si la inflación de julio, como estiman los privados se sitúa en 7%, la industria solo incrementaría sus precios un 6% o menos, considerando los precios del sector al 30 de junio.

Pollera anunció que la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Salud "van a ir monitoreando el cumplimiento de este acuerdo, que comienza a regir desde ahora".

El anuncio fue realizado junto a Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud y el acuerdo fue realizado tanto con la industria farmacéutica nacional como con la extranjera. “Los precios de los medicamentos es una preocupación grande en estos tiempos”, dijo Tarragona.

image.png El Gobierno acordó que los precios de los medicamentos estén por debajo de la inflación durante 60 días.

De esta manera, el Gobierno reconocerá ajustes mensuales y solicitará que los precios se ubiquen "al menos un punto menos que la inflación", una estrategia que modifica los intentos anteriores de acordar precios con los distintos sectores durante una cantidad de tiempo determinado y con montos de aumentos fijos, como ocurría con el Programa Precios Cuidados.

En contraste, el acuerdo con la industria farmacéutica es por 60 días y sujeto al IPC que publica el INDEC. Pollera señaló que está buscando cerrar "otro tipo de acuerdos" pero "con la misma lógica" con otros sectores económicos.

Además, miembros de la industria junto con representantes de farmacias propusieron al Gobierno otorgar un 35% de descuentos "de todos los medicamentos a la población que no cuenta con obra social, prepaga o plan de salud" en el marco del programa Pacientes Cuidados que financiará el sector privado.

Aumentos injustificados y camino de confianza

La ministra de Economía, Silvina Batakis, subrayó que es fundamental "ir construyendo ese camino de confianza, de trabajo y de anticipación de problemas". "Me parece que eso es lo que mejores soluciones nos va a traer, para que podamos estar en este sendero que es lo que estamos acordando", agregó, en referencia al acuerdo con la industria farmacéutica.

"En el transcurso de los próximos días daremos a conocer el acuerdo con el sector lácteo”, dijo Martín Pollera, quien además agregó que es un acuerdo "muy importante" porque "el promedio del crecimiento de los precios trimestrales es del 9,1%”.

Para el secretario de Comercio Interior, se están viendo "aumentos que no estaban justificados" y que está manteniendo conversaciones "con todas las cadenas de expendio que están registrando aumentos que no se justifican". Por eso confirmó que mantendrá reuniones para "garantizar que esos aumentos no se trasladen de manera lineal a la góndola".

También admitió que se están observando "desabastecimientos parciales de aceite y harina" pero solo "en algunos lugares".

En caso de incumplimientos de los acuerdos de control de precios, Pollera destacó que "automáticamente el Estado tiene que aplicar la multa porque Precios Cuidados es un acuerdo voluntario donde los supermercados lo firman, nosotros lo firmamos y el incumplimiento está previsto para ser penalizado".