El Gobierno despidió a 500 periodistas, conductores y productores de Radio Nacional

Los 500 contratos que no se renovaron vencieron el 31 de diciembre y corresponden a trabajadores de LRA1 Radio Nacional AM 870 y de las 48 emisoras de todo el país. No hubo “cancelaciones” de contratos como difundieron maliciosamente algunos medios. “Los contratos no se cancelaron, eran hasta el 31 de diciembre de 2023. Así que lo real es que “no se renovaron”. Yo, x decisión propia lo rescindí en 30 de noviembre de 2023. Me fui antes del 10 de dic. A mí no me cancelaron ningún contrato, @clarincom. Saludos!”, escribió en su cuenta de X la periodista Gisela Busaniche, que hasta hace poco conducía Ahí vamos en la segunda mañana de la emisora.