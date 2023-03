El Gobierno podría anunciar la intervención de Edesur si la situación se complica

image.png

“Hablé con Sergio Massa; cuando llegó de Panamá se fue directo al Ministerio. Uno de los temas que preocupan es el problema de Edesur y la respuesta que me dio fue ‘esto no va más’. Mañana (por este lunes) yo creo que Sergio anuncia medidas para Edesur”, anticipó.

"Fue clarísimo, tuvimos una charla telefónica y me dijo ‘esto no va más'", reiteró Sujarchuk, que no quiso dar más detalles sobre los anuncios para no ser "irresponsable".

Hasta el viernes, un total aproximado de 85.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continuaban sin suministro eléctrico.

La semana pasada, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE para realizar una denuncia penal a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Además, exigió al organismo que eleve el informe de estado de la concesión a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.

En línea con la posible intervención hay que destacar que la semana pasada el Directorio de YPF Luz resolvió:

• Que la Sociedad ejerza su derecho de compra preferente de la totalidad de las acciones que Enel Americas S.A., como vendedora, posee en Inversora Dock Sud S.A., sociedad controlante de Central Dock Sud S.A.

• Que formule a Enel Argentina S.A. una oferta de compra por la totalidad de las acciones que Enel Argentina S.A. posee en Central Dock Sud S.A., sujeto a que los restantes accionistas de ésta última no ejerzan los derechos preferentes que pudieran tener.

La decisión de ejercer la compra preferente de Inversora Dock Sud permitirá a YPF Luz asumir el control de Central Dock Sud, una de las centrales más eficientes del AMBA, cuya contribución es fundamental para abastecer la zona de mayor demanda energética del país.

Esta decisión está alineada con uno de los objetivos estratégicos de contribuir al abastecimiento de energía eléctrica eficiente y confiable, a través de activos de generación que utilicen gas natural, el combustible convencional más apto para avanzar en la transición de la matriz energética.

Central Dock Sud cuenta actualmente con una capacidad instalada de 926 MW, que corresponden a un ciclo combinado de 856 MW y dos turbinas de gas que alcanzan 70 MW. La Central genera anualmente 5700 GWh, que equivale a la energía necesaria para abastecer 1,6 millones de hogares.