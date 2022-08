El Gobierno recurrirá a la Justicia para importar las pistolas Taser

Si hubiera sido por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las fuerzas de seguridad de CABA ya estarían equipadas con las pistolas Taser. Pero hasta ahora no han logrado importarlas desde el exterior.

Así lo manifestó el ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que informó que el gobierno porteño recurrirá a la Justicia para que destrabe el ingreso al país de las pistolas Taser, cuya licitación y compra ya habían sido autorizadas por el gobierno nacional.

“No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativas y si no tenemos respuesta esta semana, vamos a ir a la vía judicial”, declaró D´Alessandro.

Desde el gobierno porteño explicaron que en marzo de 2019 se aprobó mediante el llamado a Licitación Pública la adquisición de dispositivos de control electrónico con destino a la Policía de la Ciudad, y que en diciembre de 2020 se aprobó mediante la Resolución Nro. 2020-275-GCABA-SSGA la adjudicación dicha adquisición a la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (C.U.I.T: 30- 59722829-1), responsable por el ingreso de los materiales y la certificación de instructores.

Ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la ANMAC y en marzo de 2021 se remitió información complementaria solicitada por el organismo.

El problema se produjo en mayo de 2021, cuando el organismo aprobó la adquisición de 60 armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca TASER, modeloX2. “A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización”, se quejó D’Alessandro en relación a la salida de Ramiro Urristi.

Por eso, hoy en día, esa solicitud se encuentra pendiente de resolución en el organismo. En ese sentido, D’Alessandro culpó al Gobierno por poner trabas en el procedimiento de ingreso: “Aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa”.

“Nos dicen ‘no estamos de acuerdo en la utilización de las armas, entonces no te permito que las ingreses’. Es lamentable, pero es así”, agregó el funcionar.

“La seguridad no puede tener ideología. Hubo un montón de episodios donde no solo tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los policías, también le salvás la vida al que está en estado alterado”, argumentó.