El grupo marplatense que lleva donaciones y sonrisas a Misiones

"La idea nace en 2010 cuando unos coordinadores de turismo de Mar del Plata que hacían viajes, Walter Damico y Adrián Guerra, se encontraron con la necesidad y buscaron la forma de ayudar todos los años. Yo me sumé dos años después y lo que buscamos hacer es llegar a las aldeas, ayudar a los niños y llevarles sonrisas. Por eso vamos en agosto, en el mes del Niño, pero año a año vemos que la necesidad es mucha. Además de llevar donaciones hay chicos que se disfrazan y les hacemos un día recreativo", contó Emilia, quien es parte de la organización.

image.png

Este año viajaron 25 personas por una semana, pero el esfuerzo y el trabajo solidario lo hacen todo el año. "No somos una ONG, somos un grupo de personas comunes, ni polÍticas ni religiosas. Somos personas que buscamos llevar una sonrisa. El boca en boca y quienes nos conocen son los que nos ayudan", reveló la mujer.

En los viajes llevan ropa, alimentos no perecederos, leche en polvo, aceite y juguetes. Y contratan un colectivo que muchas veces costean de sus propios bolsillos.

image.png

"En el primer viaje se fue una familia de Mar del Plata que se radicó allá. Nos contactamos por ellos con los maestros y encargados de las aulas. Los caciques no hablan español y tenemos que ir con autorización. Pero nos están esperando con mucho cariño cuando vamos. El abrazo que nos dan es impresionante. Nos emocionamos y terminamos llorando", explicó Emilia.

Además reveló que se "meten en la selva", antes solo iban a escuelas pero ahora se incertan dentro de las comunidades. "Hay merenderos muy bien organizados pero con muchas necesidades. Los chicos que van a la escuela muchas veces no tienen para comer. Tienen entre 5 a 12 o 13 años y muchas de estas últimas ya tienen bebés. Eso duele pero es la cultura que tienen ellos y uno no lo puede cambiar. Me vine con el corazón destrozado con las necesidades que son muchas", dijo la mujer solidaria.

image.png

La idea de "Más Sonrisas" no es solo llevar mercadería sino también que pasen un momento lindo. Es por eso que esta vez con dos artistas organizaron un circo. Otras colaboradoras maquillan a las niñas, les pintan las uñas, las peinan y les hacen pasar un día diferente. En otras oportunidades también han viajado peluqueros quienes les cortan el pelo.

image.png

Solidarios en la ciudad

La ayuda de la organización no solo está destinada a Misiones, también colaboran con comedores de Mar del Plata. "Todo lo que nos da la ciudad tratamos de devolverlo haciendo eventos y lo recaudado lo dejamos en zonas humildes de la ciudad", contó la mujer.

Como otras localidades también son parte del proyecto, como Villa Gesel y Ayacucho, también les devuelven lo recaudado organizando colectas en esos lugares.

image.png

"Necesitamos que nos apoyen no solo con lo material sino que también que se pueda sumar la gente a participar y aportar algo disinto", completó la mujer.

Para colaborar con alimentos o ser parte del proyecto comunicarse con la cuenta de Instagram Más Sonrisas.