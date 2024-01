El "Indio" Solari cumple 75 años: sus historias poco conocidas en Mar del Plata

Indio Solari1.jpg Foto inédita de Los Redondos en Mar del Plata. El Indio Solari y el resto de los músicos en la casa de Pupeto Mastropasqua, productor de los recitales de la banda en la ciudad. En la imagen también aparece Pablo, el hijo de Pupeto.

Las memorias del “Indio”, con Mar del Plata ocupando un lugar destacado, fueron publicadas tras dos años de charlas por el escritor Marcelo Figueras en un libro biográfico de 800 páginas que se llama “Recuerdos que mienten un poco”.

Los primeros recitales de Los Redondos en Mar del Plata fueron el jueves 7 y domingo 10 de enero de 1988 cuando se presentaron en el local Latex.

El 9 de julio volvieron y tocaron en el teatro Tronador, mientras que el viernes 24 de marzo de 1989 lo hicieron en el local Piet Discotheque, ubicado en Diagonal Pueyrredon y Rivadavia.

primera vez.jpg

El teatro Radio City fue el escenario que pisaron el sábado 19 de agosto de 1989, mientras que ya en la década del 90 se presentaron en el teatro San Martín, el 10 de agosto de 1991 y el 7 de agosto de 1992 en el Teatro San Martín.

Para presentar su disco Lobo Suelto, Cordero Atado, tocaron en GO!, hoy GAP, el 12, 13 y 14 de agosto de 1994. Obviamente, las entradas se agotaron las tres noches. Al boliche de la avenida Constitución al 5700 regresaron el 7, 8 y 9 de junio de 1996.

Ese mismo año, en octubre, se presentaron el 26 y 27 en el Polideportivo Islas Malvinas, mientras que el sábado 8 de marzo de 1999 lo hicieron en el Patinódromo, donde el sábado 19 y domingo 20 de junio de 1999 realizarían sus últimos conciertos en Mar del Plata. Allí, la violencia fue la protagonista.

redondos 1999 2.jpg

Tras los incidentes, en lo que fuera el último recital de Los Redondos en La Feliz, el popular cantante declaró ante la prensa que “yo creo que hay una dosis de hipocresía muy grande al adjudicarle a una banda de rock o a un equipo de fútbol un planteo social que es mucho más grave. Estamos tristes, nadie puede estar contento de que pasan estas cosas”

Recuerdos en Mar del Plata

Los más jugosos, contados por el “Indio” de su propia voz, tienen que ver con la vez que le ofrecieron dos departamentos por tocar en una campaña política. “El ansia de libertad te lleva a rechazar ofertas muy tentadoras. Una vez, cuando yo todavía no tenía casa propia, me ofrecieron dos departamentos en Mar del Plata a cambio de tocar en el marco de una campaña política”, contó, sin revelar el nombre del político que lo quiso contratar.

redondos 1992.jpg

Otra historia divertida: en medio de un show en Mar del Plata, Solari invitó en broma al público a comer un asado al día siguiente en la casa de Pupeto Mastropasqua, productor de los recitales de Los Redondos en Mar del Plata desde que tocaron por primera vez hasta mediados de los 90, quien falleció el 20 de julio del año pasado.

“Trabajábamos con él desde hacía muchos años. Lo contratábamos para que afichase la ciudad. Era un tipo muy agradable y muy culto, estaba metido con el tema de los festivales de cine... Al otro día de la joda que hice desde el escenario, le cayó gente que reclamaba el asado. ¡Se habían encargado de averiguar dónde vivía! Su mujer preparaba el lemon pie más rico que comí”.

Pupeto pegó buena onda enseguida y se hizo "muy amigo" del Indio, Skay y Poli. "Después de los recitales siempre venían a comer un asado a mi casa junto a toda la banda -recuerda-. El Indio decía que el lemon pie que hacía Nelly, mi mujer, era el mejor del mundo. Una de las veces que vino, le dijimos en broma que mi señora no lo había podido preparar y no lo podía creer".

redondos 1996 go.jpg

Según la nota publicada por el periodista Juan Pablo Fiorito en Ahora Mar del Plata el 24 de mayo de 2020, la última vez que se vieron el “Indio” Solari y “Pupeto” fue "hace unos cinco años" (2015 aproximadamente) cuando el Indio vino a pasar un fin de semana de descanso a Mar del Plata y aprovechó para ir a visitar a Pupeto a su casa. "Vino con Virginia, su mujer, para que la conociéramos y la pasamos realmente muy bien. El Indio es una de las personas más interesantes y cultas que he conocido en mi vida", recordó el productor en aquel extenso informe.

El “Indio”, en otro pasaje de las charlas publicadas en su libro biográfico, recordó que la única vez que pisó el sector vip de un boliche fue en Mar del Plata, tras un show de Los Redondos. “Había una soga que nos separaba de la gente. Creo recordar allí a Moura, Monzón, a Codevilla que se tiraba encima de una rubia platinada del programa de Porcel... y también estábamos nosotros. Sentados en sillones de terciopelo... La misma gente pasaba dos o tres veces para verte de ida y vuelta, como si fuésemos animales del zoológico”.

En otro fragmento de la biografía, recordó que hubo incidentes entre los fanáticos de Los Redondos y la Policía en la previa del show de 1992 en el San Martín. "Ahí le prendieron fuego un par de patrulleros. ¡Era como una revolución!”, rememoró.

redondos mardel.webp

En 1999, Los Redondos tocaron dos veces en el Patinódromo. “Para esos shows lo invitamos a Willy Crook (exsaxofonista de la banda). No se acordaba de un puto arreglo, pero no nos importó: nosotros privilegiábamos la amistad”, cuenta. Y recuerda que esos recitales fueron en una época complicada. “Duhalde venía de esos intentos de limitar los horarios nocturnos, durante el fin de semana, que no podían prosperar -dice-. Para peor la economía estaba para la mierda y la clase media reclamaba mano dura. El tema Sheriff, que terminó en el disco siguiente, no salió de la nada… Y por eso en Mar del Plata hubo jaleo del grande, ya desde la primera fecha, el 19 de junio. Tres patrulleros incendiados, cantidad de negocios rotos y saqueados…”.

La televisión, rememora el cantante, “se hizo un festín” con los incidentes. “¡Para las cámaras, pocas imágenes son más vistosas que aquellas en las que hay fuego! Parecía Beirut después de un bombardeo. Tampoco era tan frecuente que quemaran patrulleros. Pero la difusión masiva de esas imágenes atrajo más pibes, en vez de ahuyentarlos. Enfrentarse a la cana es un impulso atávico para los jóvenes, les ofrecía una aventura, un emprendimiento épico. Esto no era pop de chicas que gritan y se desmayan…”.

Al igual que sucede con varios personajes del espectáculo nacional que son reconocidos mundialmente, su relación con Mar del Plata, cuna de grandes momentos, tiene un fuerte vínculo. El “Indio” Solari, quien hoy cumple 75 años, también dejó su huella tanto arriba como abajo del escenario.