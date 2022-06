El Movimiento Evita le respondió a CFK por sus dichos sobre los programas sociales

La organización explicita que el texto fue publicado "ante la campaña de estigmatización contra las organizaciones populares que se ha incrementado en los últimos días en los medios de comunicación y en las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner"

"Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”, dice el texto. “Es más fácil pelear con quienes la expresamos, que escuchar y reflexionar acerca de cómo resolver los problemas de los que peor están”, agregaron.

Luego de la reunión, en la que participaron los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, publicaron el comunicado que expresa que "reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad". "Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”, señala la organización, que convocó a otros movimientos populares a formar un espacio político "para enfrentar la concentración económica y superar los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

“Negando la realidad del trabajo en el presente nos negamos la posibilidad de construir un futuro para todos y todas", ratificaron, antes de agregar que "un proyecto de país con justicia social" es imposible sin la economía popular.

Las mujeres de la Economía Popular

El papel de la mujer en las organizaciones sociales fue otro de los temas en los que el Movimiento Evita quiso contestar a la vicepresidenta. El comunicado expresa que "un apartado especial merece las tareas de cuidado socio comunitario que las compañeras asumen con mucho orgullo además de ser dirigentas barriales y referentas políticas".

En declaraciones radiales, Navarro también dijo que "Cristina lo expresó dolosamente". "Y digo dolorosamente porque podemos tener matices y diferencias, pero ayer habló de una forma sobre las organizaciones sociales y sobre sus integrantes, las mujeres, con un desconocimiento muy grande”, apuntó.

“Creer que ser pobre, ser humilde y vivir en un barrio las pone más indefensas respecto a otros sectores, como ella calificó, es no entender la realidad: no conocerla”, defendió el funcionario.

El manejo de la caja de los programas sociales

Durante su discurso en el plenario de la CTA, Cristina Fernández de Kirchner dijo que "El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas".

"El Estado debe tener el monopolio así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No", dijo la ex mandataria.

“El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo, las mujeres, que son la más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas”, agregó.

Pero lo que destapó la furia del Movimiento Evita fue la crítica dirigida de la Vicepresidenta: "Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita… Si Evita los viera, mamita… Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”.

Lo que sucede es que Emilio Pérsico, miembro del Movimiento Evita, coordina la secretaría de Economía Social, que maneja los más de 2.200 millones de pesos destinados al plan Potenciar Trabajo.

Desde esta organización y otras que también están alineadas con el albertismo es que el kirchnerismo, de la mano de La Cámpora, quiere hacerse del manejo de la caja de los programas sociales que actualmente controla el Evita; para dejarlos en manos de gobernadores e intendentes.

Marcha de San Cayetano

A raíz de estos cruces, los dirigentes del Movimiento Evita convocaron a "una marcha fabulosa" para el 7 de agosto, día en que se conmemora la figura de San Cayetano, patrono del trabajo. La movilización sería, como todos los años, desde la iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta la Plaza de Mayo.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también se unió a la respuesta del Movimiento Evita y publicó un texto titulado "La Economía Popular es Trabajo, no es tercerización". En la misma linea, también convocaron a la movilización por el día de San Cayetano.