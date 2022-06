El Nacional Buenos Aires está tomado y los alumnos piden remover a un docente

La toma continuará hasta el viernes a última hora, mientras las autoridades del colegio mantendrán una reunión con el Centro de Estudiantes para llegar a un acuerdo.

https://twitter.com/PrensaCENBA/status/1539957780781699072 COLEGIO TOMADO

El día de ayer a las 22hs, el CENBA tomó el colegio. pic.twitter.com/QTVZJpBMOw — CENBA (@PrensaCENBA) June 23, 2022

La presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Victoria Liascovich, informó que la medida se tomó luego de haber realizado tres asambleas en los tres turnos.

“La decisión se debe a la falta de respuestas por parte de la UBA a dos reclamos concretos: tenemos a un docente violento que tiene contacto con estudiantes y a un no docente denunciado por abuso sexual a una menor de edad. Queremos que ambos sean removidos de inmediato”, expresó la dirigente estudiantil.

Pedido de remoción y capacitación en materia de género en el Nacional Buenos Aires

Sebastián Báez es un empleado de limpieza del campo de deportes de la institución y está condenado por abuso sexual a su hijastra. La condena que recibió en 2018 era de tres años de prisión.

Por otro lado, se pide la remoción de Roberto Rodríguez, "docente conocido por haber sido escrachado por las egresadas y sumariado en una ocasión por haber amenazado a un estudiante con bajarle los dientes", según explica el comunicado del Centro de Estudiantes.

Las tres demandas principales de la actual toma son: "La firma de un acta, por parte de Roberto Rodríguez, en la que se comprometa a no ingresar al establecimiento del CNBA ni al Campo de Deportes", "la remoción de José Sebastián Baéz de todos sus cargos en el colegio" y "la aplicación de una formación y evaluación docente constante en materia de género".

Logística de la toma

Los jóvenes se instalarán dentro del edificio educativo para ocuparlo, a diferencia de la toma de 2019, en la que se les impidió el ingreso.

Fiona Leotta, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, informó que ocuparán solo la planta baja y el primer piso para permitir que los jóvenes que tienen que tomar el curso de ingreso el sábado puedan llegar al segundo y tercer piso sin problemas.

“Vamos a levantar la toma unas horas antes, tal vez el viernes a la noche, para que los no docentes puedan limpiar. No queremos afectar el curso de ingreso, sobre todo que los chiques rinden este sábado”, explicó Leotta, que agregó que tendrán "un equipo de seguridad que controle quien entra y quien sale".

“Nosotros no estamos bancando que no haya clases, que quede claro no queremos perder clases. Mañana nos reunimos con la rectora Valeria Bergman a las 13 horas, y si hay solución levantamos la toma”, precisó Liascovich.

Valeria Bergman, la actual rectora del Colegio Nacional Buenos Aires, aseguró que desconocía el caso del hombre condenado por abuso sexual y confirmó que solicitó el traslado a las autoridades de la UBA, mientras que para Roberto Rodríguez ya reclamó su jubilación el pasado 5 de abril.