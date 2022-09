El nene marplatense que espera una médula necesita urgente una medicación

“Nos dieron una medicación secundaria, pero no recomiendan medicaciones secundarias para el tratamiento de Benjamín. Así que sobre llovido, mojado, porque necesitamos comprar esa medicación que el año pasado nos salió 870 mil pesos. El viernes la doctora le dio la orden a mi esposa para que vaya a retirar esa misma medicación y nos encontramos con que no la tenían. Estamos desesperados porque necesitamos esa medicación con urgencia”, explicó José en diálogo con Ahora Mar del Plata.

La historia de lucha de Benjamín, que está en el hospital Sor María Ludovica de La Plata, tuvo un giro en febrero de este año, cuando los médicos le pronosticaron entre 15 y 20 días de vida. Sin embargo, a fuerza de quimioterapias muy agresivas, logró revertir la situación hasta ubicarse a la espera de un trasplante.

“Primero estuvo en la lista de Incucai de Argentina, pero no apareció ninguna médula compatible. Por eso pasamos a la lista mundial. Aparecieron dos donantes en Inglaterra: uno más compatible que otro. El donante más compatible se hizo los estudios y estaba apto para donar la médula. Pero este viernes nos comunicaron que el donante había dicho que no iba a donar y que buscáramos al segundo donante. Pero no se pudo hacer contacto con esa persona”, señaló José.

“El miércoles, la doctora tuvo una reunión con la jefa de trasplantes del hospital y la doctora Tatiana López le dio un tiempo de 45 días para conseguir un donante, sino el donante sería yo. Pero yo tengo el 53% de probabilidades y, con la patología de Benjamín y su recaída temprana severa, mi médula tiene un bajo porcentaje para que su cuerpo la acepte. Por eso se busca una médula que sea de un 85% para arriba”, agregó José.

El padre de Benjamín viajó este lunes a La Plata y espera una pronta definición. “No tenemos 45 días con Benjamín, esa es la desesperación. Yo este lunes salgo para La Plata y el martes me voy a golpear puertas a Capital Federal. Si no consigo que me abran la puerta, yo me voy a encadenar fuera del Estado para conseguir lo que necesitamos. Necesito que Incucai acelere el proceso del sistema para conseguir lo antes posible la médula para Benjamín”, concluyó.

Para poder ayudar a Benjamín y a su familia se pueden comunicar con su papá al 2235-811291. O realizar una transferencia bancaria al CBU 0140366203617652549301 o a la cuenta DNI alias Medica.Maleta.Soja.