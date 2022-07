El nuevo dólar del BCRA para los productores de soja

Según lo que se anuncio, el productor agrario que efectivamente lo haga podrá con el 70% de los pesos obtenidos hacer un deposito "Dólar Link", que se ajusta al tipo de cambio oficial. Con el 30% que resta el Banco Central permitirá la compra de dólar también a valor "oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

De todos estos lineamentos se derivaría un nuevo tipo de cambio, que estimaciones oficiales ubican a $239,75, para que los productores decidan si liquidan o no.

Debe recordarse que la medida que hoy terminó por concretarse en un momento fue fuertemente resistida y negada tanto por el BCRA como por partes del Gobierno. “Es un gran disparate lo del dólar para el agro, no hay nada de eso. Es parte de una especulación tendiente a forzar el mercado de cambio restringiendo la oferta de divisas. No se evalúa ninguna medida que implique mejorar ese tipo de cambio para el agro”, decía una fuente oficial hace apenas una semana.

image.png Este es el comunicado a través del cual el BCRA anuncio la aprobación del nuevo dólar que favorece la liquidación de la soja.

En el comunicado emitido por el BCRA se aclara que la decisión "busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos, entre ellos, la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera; el Régimen de Fomento de Inversión para la Exportación o el régimen para la industria del Conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial".

Debemos recordar que esto se da en un contexto en cual el productor agropecuario argentino es el que menos divisas recibe al liquidar su cosecha de soja en la región.

Véase También: El productor de soja argentino recibe menos dólares que cualquier otro de la región

Miguel Pesce, presidente del BCRA, comentó hoy que la medida ayuda "a los productores a acelerar la venta de soja y esperamos destrabar las dificultades actuales”. Con respecto al acuerdo con el FMI y las pautas que hay que cumplir, también agregó que “no afecta la relación (…) porque no estamos alterando el tipo de cambio y las reglas generales de acceso a la formación de activos externos. No genera ningún desdoblamiento, sino que es un instrumento financiero."

“Hemos atendido el reclamo que vienen haciendo el sector de que el problema que hay es que el productor no tiene un instrumento que le permita preservar el valor de sus activos como se lo permite la tenencia del grano en el campo. Existen en manos de los productores 2. 800 millones de dólares retenidos, a los que hay que sumar 2. 200 millones de la industria, sin precio a fijar. Ese es el universo. Ahora veremos cuántos se adhieren. No vemos cuál puede ser el inconveniente para que se adhieran, ya que ahora tienen el instrumento que les permite conservar el valor de su activo”, concluyo Pesce.

image.png El BCRA, con Pesce a la cabeza, aprobó la implementación de este nuevo dólar.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, comentó que esto "es una medida sin consenso y eso no es bueno en ningún sector de la economía. Nos da la impresión de que es otro tipo de cambio que parece de muy difícil implementación. En las próximas horas nos reuniremos con los colegas de las entidades para evaluar la situación”.

El comunicado concluye reafirmando que hasta el 31 de agosto, "los productores podrán adquirir divisas de libre disponibilidad por 30% de los fondos obtenidos por la venta de granos con destino a la exportación y convertir 70% en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial".