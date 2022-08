El oficialismo aprobó la implementación del reconocimiento facial de prófugos

Gracias al voto del concejal Nicolás Lauría, el bloque que responde al intendente Guillermo Montenegro aprobó su proyecto y dejó en el camino al de Acción Marplatense y el Frente de Todos.

La votación salió 12 a 12, por lo que la presidenta del Concejo Deliberante, la radical Marina Sánchez Herrero, optó por el proyecto impulsado por la coalición gobernante.

De esta manera, el Ejecutivo local podrá llamar a una licitación pública para que una empresa privada sea la proveedora del sistema de seguridad.

El interbloque de Juntos modificó el proyecto original enviado por el Ejecutivo e incorporó propuestas elevadas por la oposición pero desde el Frente de Todos y Acción Marplatenses pidieron que haya comisiones de seguimiento que no están siendo incorporadas al proyecto oficial.

El proyecto contempla la utilización de un software que permite el reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos de la justicia, tomando como fuente de información el sistema de cámaras de video vigilancia urbana para espacios públicos o bien segmentos de video captados por cámaras privadas.

La iniciativa generó polémica entre el oficialismo y la oposición, incluso el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) seccional Mar del Plata se pronunció en contra del proyecto. Argumentan que "no están dadas las condiciones técnicas para implementarlo". En este sentido, expresaron que "hasta el momento no hay una legislación nacional que dé un marco protector de los Derechos Humanos para el uso de esta tecnología, ni condiciones técnicas para asegurar el monitoreo que prevenga efectivamente los abusos".

"Es una herramienta muy útil en seguridad y no solo sirve para identificar prófugos de la Justicia. Sirve para casos de violencia de género, para identificar recorridos de niños y ancianos perdidos, para las investigaciones forenses", expresó Martín Ferlauto a Ahora Mar del Plata.

En este marco, Ferlauto aseguró que "todas las herramientas en materia de seguridad pueden ser mal utilizadas por algunos funcionarios" como las armas y los patrulleros, y que aquellos "deben ser "sancionados pero no por eso se puede privar de una herramienta de seguridad".

"Las actuaciones se harán bajo la orden de la fiscalía, la supervisión de la policía, la DDI y siempre en el marco de un proceso judicial. El sistema lo van a operar funcionarios públicos del COM", expresó el funcionario.

"Las cámaras de seguridad son una herramienta muy importante pero no permiten identificar a la persona, la fiscalía la usa como una herramienta. Este sistema funciona con las cámaras del COM y las privadas conectadas al COM", completó