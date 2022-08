"El papá de mi hija abusó de ella y está en libertad como si nada"

"Hace dos años el papá de mi hija abusó de ella. El cuerpo médico y la Cámara Gesell dieron positivo. El fiscal me mandó a llamar cuando la Cámara Gesell dio positiva y cambió la carátula a 'abuso sexual simple agravado por el vínculo' y desde ahí no tuve más una respuesta. No me atienden ni por mail, por llamado ni nada", expresó la mujer.

image.png

Según contó, el hecho ocurrió en el 2020 e hizo la denuncia. "Él está en libertad como si nada, en la escuela me pidieron que vaya al psicólogo porque es el día de hoy que ella se acuerda de todo lo que le pasó. Yo me enteré porque estaba llorando y durmiendo diciendo 'por favor no me toqués'. La senté, le pregunté y me contó que el papá le había tocado sus partes. Y que le había dicho a su abuela y que la abuela 'le lavó la cola'. Cuando me lo contó denuncié", sostuvo Chavez.

La última vez que la mujer tuvo contacto con la justicia fue en junio cuando fue a declarar y según contó "nunca más" se comunicaron con ella. Además, explicó que se cruza continuamente con su ex pareja.

image.png

"Recibí amenazas y tengo miedo. Si ya tienen todas las pruebas y quiero que quede detenido. Vine a declarar en junio, me dijeron que él había venido a pedir la cámara gesell. Me cansé de llamar y necesito una respuesta. Él anda como si nada, me lo cruzo con mi hija", reveló la madre de la menor que ahora tiene 6 años.

Tras no recibir respuestas, junto a familiares, decidió manifestarse frente a Tribunales y cortar la calle. "Quiero justicia par ami hija", reclamó Chavez.