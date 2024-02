El parque más grande, una estación y los terrenos del noroeste: el legado de Camet

Jean Pierre y su esposa tuvieron diez hijos. El mayor era Félix Ubaldo Camet, intendente de Mar del Plata entre 1893 y 1894, quien a su vez tuvo dos hijos, Raúl y María Julia.

WhatsApp Image 2024-02-07 at 17.01.23.jpeg Jean Pierre Camet

Ricardo Bengolea, nieto de María Julia y bisnieto de Félix U. Camet, repasó en estos días tan especiales por los 150 años de Mar del Plata la historia de su familia, que dejó un gran legado para la ciudad.

“La familia ha dejado una gran cantidad de cosas a Mar del Plata, sobre todo Félix U. Camet. Él tuvo intervenciones en el hospital de Mar del Plata, con una sala especial que donó”, destaca.

“Félix U. Camet básicamente fue un buen tipo. Todos han sido gente excelente, de trabajo, no hay un solo comentario negativo hacia la familia. Siempre han estado del lado de la gente, han donado y han participado de la vida pública de Mar del Plata. Yo no tengo más que agradecerles lo que me han dado. Soy un privilegiado de contar esto”, resalta.

Con el correr de los años, los hijos de Jean Pierre y sus siguientes generaciones se distribuyeron parte de las tierras. En la actualidad, parte de la familia continúa viviendo en Estación Camet. Algunas hectáreas fueron vendidas y otras fueron expropiadas, “donde ahora están emplazados el GADA 601 y el Aeropuerto”. “También hay un terreno donde se iba a ampliar la pista del por entonces llamado Aeropuerto Camet, pero hoy está sin uso”, explicó Bengolea.

Félix U Camet.JPG Félix U. Camet

LA EXTENSIÓN DEL FERROCARRIL

A comienzos de 1880, la zona crecía y era necesario que Mar del Plata tuviera conexión ferroviaria, para que lo cosechado o generado por los productores de la zona llegara más rápido, con costos más económicos y también abarcara otros destinos.

En aquel momento, Jean Pierre Camet le cedió el terreno a la Provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Dardo Rocha. Allí no solo se construyó la vía que conectó a Mar del Plata con Maipú, sino también la Estación Camet, hoy en desuso. “Todo eso lo manejó el hijo mayor de Jean Pierre, Félix, que era el más político de todos”, cuenta Bengolea.

A partir de 1886, con la llegada del ferrocarril, se empezaron a formar caseríos y asentamientos ferroviarios que crecieron con el tiempo.

Jean Pierre Camet también hizo otras donaciones para zona, que permitieron la construcción de la Iglesia de San Pedro y la escuela Rural Nº 3, hoy José Manuel de Estrada, en la zona.

EL PARQUE MÁS GRANDE DE MAR DEL PLATA

Fue el exintendente, en el afán por mantener vivo el apellido en Mar del Plata, quien también donó las 100 hectáreas que conforman el popular Parque Camet al Club Mar del Plata. A partir de 1957, pasó a depender de la Municipalidad de General Pueyrredon. Y recién en 1981 se le dio el nombre de Parque Municipal Juan Pedro Camet (en recuerdo de Jean Pierre).

Allí también funcionan el Polo Club y el Centro Hípico de General Pueyrredon, para continuar con el deseo del pionero, apasionado por los caballos y el deporte equino, una pasión que también se transmitió a sus descendientes.

LOS DESCENDIENTES

Las nuevas generaciones viven hoy en la zona noroeste de Mar del Plata. En las tierras que se fueron vendiendo, hoy se emplaza una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad, que alberga a barrios como Estación Camet, Castagnino, El Tejado y Las Margaritas, entre otros.

Bengolea recuerda que durante su infancia vivió en Mar del Plata y luego su familia se mudó a Buenos Aires. Sin embargo, con los años, junto a su esposa decidieron elegir la ciudad para instalarse. “Realmente es un cambio cualitativo”, destaca.

Hoy vive en la misma estancia donde vivieron sus antepasados –con modificaciones estructurales− y rememora los tiempos en los que su padre trabajaba en el campo. “Era muy trabajador, también nos transmitió eso”, subraya el abogado y escritor.

En la estancia “La Trinidad”, años atrás funcionó un restaurante por más de dos décadas. “Estaba en el galpón de lo que había sido el lanero. Todavía hay gente que nos pregunta para reservar”, señala entre risas.

UN MONUMENTO VANDALIZADO

A fines de los 90, durante la intendencia de Elio Aprile, se colocó un busto en homenaje a Félix U. Camet en la zona de la rotonda de avenida Constitución y la avenida que lleva su nombre, sobre la costanera marplatense. “Es un monumento que no tiene ninguna placa, ¿sabés por qué? Porque le han robado todas las que pusimos, hasta las de plástico”, se lamenta Bengolea, quien se resignó a colocar una nueva debido a los hechos de vandalismo sobre el busto de su bisabuelo.