El "Plan Motosierra" de Javier Milei: las 3 reformas que plantea

Milei explicó a los presentes que no solo "es importante hacer las reformas pro-mercado", una de las principales banderas del economista libertario, sino que también hay que introducirse en la "batalla cultural". "No es una o la otra: son las dos. Si no, volveremos atrás".

El plan económico de tres partes

Algo en lo que quiso ser claro es en las expectativas, ya que señaló que el proceso de recuperación económica "no es instantáneo" y aseguró que el país va a llegar "a ser potencia mundial en 35 años, aunque los primeros cambios y progresos se notarán mucho antes".

Sus reformas económicas están establecidas en tres generaciones, con detalles para manejar la economía y las cajas estatales.

Reformas de primera generación

La primera generación de reformas contempla un fuerte recorte del gasto público del Estado junto con una reforma tributaria que implique una disminución de impuestos. También se incluye una flexibilización del mercado laboral para facilitar la creación de empleo en el sector privado.

En términos internacionales, Milei propone una apertura unilateral para el comercio, un tema que ha provocado fuertes discusiones en el Mercosur, ya que la gestión actual de Gobierno no ve con buenos ojos que Uruguay flexibilice el bloque comercial.

De la misma manera, detalló otro de los reclamos que viene levantando en los últimos años que es la eliminación total de la obra pública que permita pasar a un sistema de iniciativa privada. También denunció que las empresas públicas son un "aguantadero de ñoquis" y que "siempre conducen al fracaso", por lo que deben ser privatizadas.

El ejemplo que citó fue el de la petrolera YPF, que volvió a manos del Estado en 2012 en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. "Desde que se reestatizó perdió el 90% de su valor", dijo el diputado.

image.png Javier Milei propone un "plan motosierra" para achicar el Estado si gana las elecciones de 2023.

Por último, este nivel de reformas también llega al mundo financiero mediante una banca libre desregulada y la libre competencia de divisas.

Reformas de segunda generación

Este segundo paquete de reformas modifica el sistema previsional para recortar el gasto público en jubilaciones y pensiones, que es uno de los ítems que más alimenta al déficit fiscal. También propone un programa de retiro voluntario de empleados de función pública para achicar el tamaño del Estado. Por eso, insistió en su intención de reducir los Ministerios nacionales a ocho.

Los planes sociales, un tema que provoca disputas largas y tendidas, también serían eliminados si Milei llega a la presidencia, pero de manera progresiva a medida que los beneficiarios consigan ingresos con trabajos en el sector privado.

Por último, esta linea de reformas también incluye una "liquidación" del Banco Central para establecer un sistema parecido a la banca Simons con encajes al 100% para depósitos a la vista.

Reformas de tercera generación

Aquí se implementaría una profunda reforma del sistema de salud para impulsar al sistema privado y la libre competitividad en el sector. También habría una reforma del sistema educativo y la aplicación de un sistema de seguridad "no invasivo" para la población. También hay planes de eliminar los fondos de coparticipación.