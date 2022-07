El presidente de YPF y una denuncia que sacude a la empresa

El supuesto espionaje en YPF ocurrió a fines de noviembre del 2021, aunque la denuncia penal se presentó recién en mayo del 2022, ya que otros ejecutivos de la empresa no estaban de acuerdo a realizar esta maniobra y recomendaban encarar la situación en secreto. Finalmente, la causa recayó en el juzgado federal N° 1 a cargo de María Romilda Servini.

Quién es el presunto espía de YPF

Esta persona fue identificada como Alejandro César Alberto Garofani Mariscal, a quien un compañero lo filmó mientras realizaban en conjunto las tareas conocidas internacionalmente como TSCM, por las siglas en inglés de "Technical Surveillance Counter Measures".

En el escrito presentado a través de su abogado, González plantea: "En el marco del procedimiento realizado el 30 de noviembre de 2021, el nombrado Garofani accedía y registraba fotográficamente, almacenaba y enviaba o compartía todo tipo de información impresa disponible en los escritorios, cajones, ficheros, cestos de residuos, mochilas, bolsos, etc, de las oficinas en donde se realizaba el procedimiento, conductas que obviamente, de ningún modo estaban autorizadas sino que, por el contrario, estaban prohibidas y conformarían los delitos denunciados".

La denuncia señala que Alejandro Garofani "realizaba fotografías tanto con su celular corporativo como con su celular personal, y que esas imágenes las almacenaba y/o enviaba o compartía a terceros a través de su celular (ya que luego de fotografiar manipulaba el celular en actitud de escritura dactilar sobre la pantalla; lo que fundamenta la sospecha razonable de que trasmitió en el momento las fotos a alguien más).

La denuncia aclara que estas circunstancias podrían conllevar a que se creen copias no controladas de documentos que contienen información Sensible No Pública de YPF S.A. e información personal de los ejecutivos de la compañía.

La carrera de Pablo González, presidente de YPF

Pablo González llegó al cargo de presidente de YPF el 24 febrero del 2021, cuando reemplazó a Guillermo Nielsen. Abogado, ha ocupado diversos cargos en la función pública. Fue director de Distrigas y gerente de Asuntos Legales de Servicios Públicos en Santa Cruz, y también se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros, ministro de Gobierno, diputado provincial y senador nacional. En el año 2015, fue electo como vicegobernador de la provincia, y luego, en 2019, asumió como diputado nacional, cargo al que renunció para asumir como presidente del Directorio de YPF.

La denuncia que tramita Servini, y que González ratificó en junio pasado, indica que un empleado de seguridad de YPF, entró a la oficina del titular de la compañía fuera del horario laboral. Una vez allí, tomó fotos de documentos y revisó artículos personales que González tenía allí.