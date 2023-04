El PreViaje 4 es "un buen aliciente en medio de toda esta catástrofe"

“La situación económica la padecemos cada uno, no hace falta explicárselo a nadie. Cambian los precios, minuto a minuto y repercute en la capacidad de la gente de salir a pasear. Cuando no te alcanza la plata, lo primero que hacés es no viajar. Estamos muy preocupados”, analizó en el móvil de Teleocho Informa este miércoles al mediodía.