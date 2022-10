El temporal se siente en Mar del Plata con caída de árboles y voladura de chapas

Además, comunicó que no hubo evacuados y que “el alerta por vientos para el sudeste de la Provincia de Buenos Aires se encuentra vigente y se espera una mejora sustancial a partir del día de mañana (domingo). Los vientos podrían bajar su intensidad paulatinamente desde la noche de hoy”.

“Los reclamos ingresados a los teléfonos de emergencias están siendo atendidos por las diferentes guardias sin destacar ningún hecho de magnitud. Los respondedores van solucionando los inconvenientes, con la dificultad que genera realizarlo con las condiciones meteorológicas tan adversas”, explicaron desde la entidad que comanda Rodrigo Goncalvez.

El viernes por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó un alerta naranja por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

En base a esto, desde la municipalidad se dieron algunas recomendaciones. Ante cualquier dificultad, comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). Para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o por WhatsApp al 2235209122. Además, recomendaron asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados y no desplazarse por la calle si no es necesario.

También sugirieron “no concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes”.

También se recomienda cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de vidrios, retirar de balcones las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y asegurar o retirar los elementos que pudieran volarse.