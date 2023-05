El tuit final de Cristina, tras el multitudinario acto en Plaza de Mayo: "Muchas gracias por tanto amor"

Hace pocos días confirmó que no será candidata en las próximas elecciones, más allá del reclamo de su gente para que vuelva a aspirar y competir por la presidencia de la Nación. Llegaron a Plaza de Mayo con la expectativa de algún giro que atendiera el reclamo popular, pero la líder ni siquiera tocó el tema.

"Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en la Plaza de Mayo, la plaza de la Patria. Hace exactamente 20 años llegábamos con él acá, a esta misma plaza", les dijo por redes sociales al cabo del acto en el que se tomó casi una hora para criticar y fuerte a sectores de la oposición, el gobierno de Mauricio Macri y factores de poder como la justicia y el periodismo.

Embed Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en la Plaza de Mayo, la plaza de la Patria. Hace exactamente 20 años llegábamos con él acá, a esta misma plaza. pic.twitter.com/7TWJsxZN9f — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2023

Le insistieron y mucho, a puro canto, que vuelva a encabezar la lista para ser desde diciembre la sucesora de Alberto Fernández. Escuchó, agradeció, pero esquivó a una decisión que todavía espera por un nombre, sea mediante el dedo de la líder o por competencia en las PASO: Por lo pronto reconoció a la militancia y alentó a seguir trabajando unidos: "Muchas gracias por tanto amor. Es lo que me ha sostenido en pie. Sin ustedes, sin el amor, sin los rosarios que me alcanzan, sin Dios y sin la Virgen; no estaría acá", afirmó vía Twitter.