El tweet de CFK contra el dueño de una cadena de supermercados por los precios

La crisis inflacionaria y el avance de precios en el país es vox populi, no es necesario hablar demasiado de algo que la gente ya sabe por demás cada vez que realiza la compra de los productos de consumo básicos. Sin embargo, por su carácter urgente y arrollador, no deja de ser un tema de todos los días, no solo en boca de los medios de comunicación, sino de la propia clase política. Esta vez, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima, presente en gran parte del país.