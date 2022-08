El ultimátum de Wanda Nara a Mauro Icardi antes de pedirle el divorcio

En el programa A la tarde (América), Augusto Tartúfoli expresó que ella, consciente de que a su esposo no le quedaba mucho tiempo en el PSG, le dijo que su mejor opción era volver a Italia para incorporarse a la Associazione Calcio Monza, un club que acaba de ascender. Sin embargo, el sueño del deportista es otro: quiere ir al Borussia Dortmund.

Sus palabras habrían enfurecido a Wanda, que no quiere saber nada con instalarse en ese país -donde además reside su “enemiga” Evangelina Anderson-. “Ella lo apretó diciéndole ‘Si vos te vas a Alemania, nos divorciamos’ ”, lanzó el periodista. Por ahora, el futuro del rosarino es incierto, más ahora que se quedaría sin representante.

En octubre del año pasado, luego de que se conociera su infidelidad con la China Suárez, Mauro Icardi le escribió una carta a Wanda Nara en la que no solo le pidió que dejara de filtrar información a la prensa. También le anunció que le dejaba todos sus bienes a disposición para que los disfrutara, ya que lo material no le interesaba.

Desde que llegó a la Argentina, Wanda Nara no dejó de recibir preguntas sobre su relación con Mauro Icardi. Aunque al principio prefirió no decir nada sobre el tema, de un momento a otro se conoció que le pidió el divorcio. La noticia salió a la luz a través de un audio que le envió en privado a Carmen, la empleada doméstica que tiene en Milán.

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, pronunció en absoluta confianza.